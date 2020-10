Twee nieuwe coronabesmettingen bij AZ

Afgelopen donderdag speelde AZ de uitwedstrijd in de Europa League tegen het Italiaanse Napoli. In beide selecties werden in de afgelopen weken meerdere besmettingen geconstateerd. Of de twee nieuwe positieve test iets te maken hebben met deze wedstrijd is niet duidelijk.

Coronabesmettingen

Dindsdag werd wel duidelijk dat onder andere Myron Boadu, Timo Letschert, Ron Vlaar, Jordy Clasie, Ferdy Druijf, Hakon Evjen, Juan Castillo en Zakaria Aboukhlal allen besmet waren geraakt met het virus. Welke twee spelers daar nu bij komen is niet bekend gemaakt.

Het uitduel van AZ zondagavond tegen ADO Den Haag (20.00 uur) gaat vooralsnog gewoon door.