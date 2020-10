Opgewekte Slot na AZ-zege op Napoli: "Historische overwinning'

NAPELS - AZ zorgde vanavond voor een daverende stunt door - met veel door een corona-uitbraak afwezige spelers - met 0-1 te winnen bij Napoli. De ploeg van Arne Slot kwam na een uur spelen op een voorsprong door Dani de Wit en gaf deze niet meer weg. "Een historische overwinning", noemde Slot de zege na afloop van het duel.

Trainer Arne Slot na Napoli - AZ - NH Nieuws

"Als je de kwaliteit van de tegenstander in acht neemt en de historie van AZ bekijkt, denk ik dat dit best een historische overwinning is", aldus een trotse Slot na afloop. "Dan moet je eigenlijk niet over ons spel beginnen. Ik vond namelijk dat het vandaag niet onze beste wedstrijd was. Het is dan ook heel goed om te zien dat wij ook op deze manier in staat zijn om een wedstrijd te winnen."

Quote "Dit een hele mooie eerste stap, maar we moeten nog heel wat stappen zetten" az-speler dani de wit

"Het is een hele mooie avond", begon matchwinner De Wit. "Als je in zo'n stadion mag spelen tegen zo'n topclub en dan ook nog kan winnen, dan heb je een hele lekkere avond. Uiteindelijk spelen we in de Europa League om weer eens de groep door te komen. Dan is dit een hele mooie eerste stap, maar we moeten nog heel wat stappen zetten." Bekijk onderstaande video voor het volledige interview met Dani de Wit. Tekst gaat verder onder de video

Matchwinner Dani de Wit na Napoli-AZ - NH Nieuws

Calvin Stengs vond zijn team in het begin van de wedstrijd 'misschien iets te schijterig'. "Dat was even lastig", vertelt hij. "Maar ik vond dat we vandaag verdedigend heel goed waren. Zij hebben met Dries Mertens en Victor Osimhen hele goede spitsen. Na ons doelpunt weet je dat zij gaan komen. Verdedigend wordt het zwaar en je moet telkens achter je man aan lopen. Maar we hebben het fantastisch gedaan." Bekijk onderstaande video voor het volledige interview met Calvin Stengs

Calvin Stengs na Napoli - AZ - NH Nieuws

Lees ook Sport Geplaagd AZ stunt met minimale zege bij Napoli