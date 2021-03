NH Sportforum: "Kan me niet voorstellen dat ze met Jansen doorgaan"

AMSTERDAM - Moet AZ doorgaan met Pascal Jansen als hoofdtrainer? Verdient Maarten Stekelenburg een plek in de EK-selectie en waarom winnen FC Volendam en Telstar niet meer wedstrijden? Allemaal vragen die zondagavond in de radio-uitzending van NH Sport werden beantwoord in ons maandelijks sportforum.

Pascal Jansen: doorgaan of niet? AZ staat inmiddels drie maanden onder leiding van Pascal Jansen die door het ontslag van Arne Slot doorschoof van assistent-trainer naar hoofdtrainer. Het is nog niet duidelijk of Jansen ook komend seizoen voor de groep staat. "Ik kan me niet voorstellen dat ze met Jansen doorgaan", zegt verslaggever Rob Wanst. "Ik zie in hem meer een trainer voor het rechterrijtje."

Quote "Ik kan me niet voorstellen dat ze met Jansen doorgaan" Verslaggever Rob Wanst

Ook eindredacteur Edward Dekker heeft twijfels of Jansen de man is met wie de Alkmaarders door moeten gaan. "AZ presteert wisselvallig en is geen schim meer van vorig seizoen, terwijl de selectie niet heel erg veranderd is. Het verwachtingspatroon is ook veel hoger geworden." Redacteur Stef Swagers: "Misschien wel té hoog. Ik wil niet zeggen dat ze nu de tweede plek moeten opgeven, maar ze kunnen ook zomaar vijfde worden als ze nog twee keer verliezen."

Quote "De spelers zijn blij met Jansen en ik denk dat hij zelf ook wel door wil gaan" AZ-watcher marijn willems

AZ-watcher Marijn Willems vindt dat de voetbalclub gelijk heeft dat de tijd wordt genomen voordat de knoop wordt doorgehakt. "Aan het einde van het seizoen heb je een beter beeld. De spelers zijn best wel blij met Jansen en ik denk dat hij zelf ook wel door wil gaan. Hij past ook in de lijn van de directie en doet niet veel anders dan zijn voorganger." Ajax kampioen Over de prestaties van Ajax is iedereen het eens. De nummer één van vorig jaar wordt dit seizoen landskampioen. "Niemand kan ze daar vanaf houden", zegt Wanst. "Er zitten spelers op de bank die bij alle andere clubs in de basis zouden staan." Dekker spreekt van een 'gekocht kampioenschap'. "Als je tussentijds een spits van 22 miljoen euro haalt en kijkt naar zijn rendement dan maakt dat het wel een stukje makkelijker om kampioen te worden." Swagers is het daar niet helemaal mee eens. "Het is niet zo dat een investeerder zomaar 200 miljoen geeft. Het is wel op beleid gebaseerd. Er is over nagedacht. Daardoor komt er Champions League-geld binnen en dat is weer geïnvesteerd."

Maarten Stekelenburg Minder eensgezind zijn de forumleden over de eventuele selectie van doelman Maarten Stekelenburg voor het Nederlands elftal. "Zeker meenemen", roept Wanst zonder enige terughoudendheid. Dekker zegt het tegenovergestelde: "Thuis laten. In een 38-jarige doelman zit geen toekomst." Swagers beoordeelt de keeper op zijn prestaties en is om die reden geen voorstander. "Stekelenburg keept niet goed genoeg voor Oranje."

Quote "Stekelenburg keept niet goed genoeg voor Oranje" Redacteur Stef Swagers

Play-offs Natuurlijk komen de tegenvallende prestaties in de eerste divisie van Telstar en FC Volendam ook ter sprake. "Volendam is verder afgegleden dan ik vermoedde", zegt Dekker die vrijwel alle wedstrijden van Het Nieuwe Oranje vanaf de tribune volgt. "Ze hebben Jari Vlak, nu basisspeler in de eredivisie bij Emmen, en Nick Doodeman in de winterstop voor wat centjes laten gaan. Die keuze begrijp ik niet goed. Helaas wilde technisch directeur Jasper van Leeuwen niet ingaan op een interviewverzoek daarover. Supporters hebben daar ook vragen over. "

Quote "Volendam is verder afgegleden dan ik vermoedde" Eindredacteur Edward Dekker

Desondanks lijkt FC Volendam wel zeker van deelname aan de play-offs. Telstar kan de promotiewedstrijden vergeten. Wanst: "Eigenlijk is het opvallend dat Telstar nog negende staat, terwijl ze maar één punt hebben gepakt uit de laatste vijf wedstrijden. Natuurlijk is het verklaarbaar, maar ik zie toch ook heel veel spelers op het trainingsveld lopen." "Maar als ik de bank zie tegen MVV dan zie ik geen spelers die Telstar sterker maken", pareert Dekker. "Bij Telstar geldt het omgekeerde van Ajax. Ze hebben een smalle bank."

