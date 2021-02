NH Sportforum: "Verschrikkelijk amateuristisch allemaal bij Ajax"

De maand januari is ten einde en daarom stond de radio-uitzending van NH Sport zondagavond in het teken van het NH Sportforum. Verslaggevers geven in het forum hun mening over de belangrijkste sportmomenten. In deze uitzending onder meer aandacht voor de turbulente weken bij Ajax, de doelstellingen van AZ en natuurlijk ook de verrichtingen van FC Volendam en Telstar.

Het opvallendste nieuws deze maand kwam toch wel uit Amsterdam. Ajax kende op het veld een uitstekende maand, maar naast het veld was het zeer onrustig. Zo werd doelman André Onana voor twaalf maanden geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels . "Een zeer ongeloofwaardig verhaal", zegt verslaggever Thomas Brood. "Ik ben toch geen ‘Malle Pietje’. Onana is een topsporter die miljoen verdient. Hij moet dus professioneel met zijn baan omgaan. Dan weet je dus ook dat je heel voorzichtig moet zijn met pilletjes innemen."

Radiopresentator Stef Swagers relativeerde dat de blunder van Ajax misschien niet heel hard gevoeld gaat worden bij de lijstaanvoerder van de eredivisie. Swagers: "Het ontbreken van Haller hoeft niet per se gelijk een groot gemis te zijn. Idrissi is erbij gekomen en Antony en Tadic heb je ook nog. Ook zonder Haller kunnen ze van Lille winnen in de Europa League."

Naast de schorsing van Onana werd ook bekend dat recordaankoop Sébastien Haller niet werd ingeschreven voor de Europa League. Opnieuw had Brood geen goed woord over voor de gang van zaken bij de Amsterdamse club. "Ongelofelijk. Een extreem duur foutje. We praten over zoveel geld en dan moet je alles natuurlijk tien keer dubbelchecken", reageert Brood fel op de discussie. "Het gaat hier niet over de derde keeper, maar om de nieuwe recordaankoop. Vinkje aan, vinkje uit. Hoe moeilijk kan het zijn. Verschrikkelijk amateuristisch."

AZ, de andere Noord-Hollandse troef in de eredivisie, hoopt dit seizoen bij de bovenste drie te gaan eindigen. AZ-watcher Erik-Jan Brinkman heeft er vertrouwen in dat de Alkmaarders deze doelstelling gaan halen. "Uiteindelijk heeft concurrent Vitesse bijvoorbeeld minder ervaring in de topwedstrijd en weet AZ bovendien beter hoe ze met de druk moeten omgaan. Dat heeft AZ ook laten zien tegen PSV en Feyenoord deze maand. AZ gaat denk ik dus nog over Vitesse heen in de stand”, aldus Brinkman.

Ook Brood sluit zich aan bij deze mening, maar maakt wel de kanttekening dat AZ erg afhankelijk is van twee bepalende spelers. "Veel zal afhangen van Teun Koopmeiners. Ik denk dat hij bovendien klaar is voor een stap hogerop", zegt Brood. "Hij is het niveau van de eredivisie ontstegen. Hetzelfde geldt voor Owen Wijndal. Die speelt dit seizoen ook heel sterk.”

Transfer voor Andries Jonker binnen de provincie?

Tot slot werd in het sportforum ook het reilen en zeilen van FC Volendam en Telstar in de eerste divisie besproken. Op de stelling of beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar zijn is Brood nog niet gelijk overtuigd. "FC Volendam is denk ik nog wel iets verder dan Telstar. Telstar is de afgelopen jaren wel goed bezig geweest. Ze waren eerst het lelijke eendje, maar ze schuiven nu steeds meer naar het linkerrijtje. Op de lange termijn moeten ze het wel alsnog afleggen tegen Volendam", aldus Brood.

De goede resultaten van Telstar zijn grotendeels te danken aan trainer Andries Jonker. Of Jonker volgend jaar nog bij de Witte Leeuwen actief is nog maar de vraag. Presentator Rob Mooij ziet misschien wel een transfer binnen de provincie voor Jonker. Van Velsen-Zuid naar Alkmaar? Brinkman denkt van niet: "Jonker heeft het stempel dat hij een wijsneus is. Bij AZ zoeken ze iemand die past in de visie en bij de jeugdopleiding aansluit. Bij AZ werken ze ook met statistieken en daar zie ik hem niet in meegaan."