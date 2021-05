NH Sportforum: "Bij promotie FC Volendam ga ik in mijn oranje stringetje de dijk op"

Ajax pakt de dubbel, maar sneuvelt in Europa. AZ gaat door met trainer Pascal Jansen en jaagt serieus op de tweede plaats in de eredivisie. In de eerste divisie stort Telstar in elkaar en maakt FC Volendam zich op voor de play-offs. De terugblik van het NH Sportforum op de maand april.

Eredivisionist FC Volendam? Om met FC Volendam te beginnen: verslaggever Thomas Brood is duidelijk op de vraag of de ploeg van trainer Wim Jonk de play-offs kan winnen. "Volstrekt kansloos. Als ik naar de selecties kijk, zie het niet gebeuren. Als ze wel promoveren, ga ik in mijn oranje stringetje de dijk op." FC Volendam-watcher Edward Dekker is het daar volstrekt mee oneens. "Wat een onzin. Als je van kampioen Cambuur wint en De Graafschap verslaat, waarom zou je dan niet kunnen promoveren?" NH Sport-redacteur Stef Swagers noemt FC Volendam 'een outsider'. "Ze hebben het geluk dat het over één wedstrijd gaat, maar het wordt lastig als ik naar de tegenstanders kijk."

Quote "Als je van Cambuur en De Graafschap wint, waarom zou je dan niet kunnen promoveren?" FC Volendam-watcher Edward Dekker

De spelers van FC Volendam vieren het doelpunt van Derry John Murkin - Pro Shots / Vincent de Vries

Kaartenhuis Telstar Telstar kende een belabberde maand april. De Velsenaren konden in zes wedstrijden slechts vier punten bijschrijven en kelderden van plek negen naar plek dertien op de ranglijst. Telstar kreeg in een groot aantal wedstrijden in de slotfase een doelpunt tegen, waardoor er veel punten werden gemorst. "Gebrek aan kwaliteit", zegt Thomas Brood. "Je kunt dan niet meer zeggen dat het pech is. Trainers praten op de spelers in en toch gebeurt het weer. Telstar is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Natuurlijk zijn er een aantal spelers weggegaan en hadden ze een blessuregolf. Het zat niet bepaald mee, maar je staat aan het einde waar je hoort te staan."

Telstar-aanvaller Gyliano van Velzen - Pro Shots/Remko Kool

Edward Dekker vindt dat Telstar daarbij ook in de spiegel moet kijken. "Als je tussentijds spelers als Soto en Benamar laat gaan, heb je geen ambities." Brood is het daar niet helemaal mee eens. "Dat is ook het lot van een club als Telstar. Het is ook gunnen, hè?" Nog altijd is het niet duidelijk of trainer Andries Jonker ook na dit seizoen nog bij Telstar werkt. Brood: "Mijn gevoel zegt dat Jonker en Telstar er niet uit komen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen: waarom zou hij vertrekken, terwijl hij bezig is om een hele jeugdopleiding op te zetten? Alleen: Jonker wil een stapje maken, maar ik vrees dat er eerder geld af gaat bij Telstar dan dat er wat bij komt."

Quote "Mijn gevoel zegt dat Jonker en Telstar er niet uit komen" Telstar-watcher Thomas Brood

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots / Thomas Bakker

Jansen succesvol met AZ In Alkmaar kwamen de club en de trainer de afgelopen maand wel tot een akkoord over contractverlenging. Pascal Jansen blijft de komende twee seizoenen trainer van AZ. Swagers: "Logisch dat ze verlengen. Met Jansen heeft AZ negen van de afgelopen elf wedstrijden gewonnen. Zijn resultaten zijn uitstekend, allen qua uitstraling vind ik hem wat tegenvallend. Hij zegt nooit zoveel." "Als ik hem voor mijn 5-jarige dochter laat voorlezen, slaapt ze binnen een paar minuten", zegt Brood. "Ik had het altijd over Hans de clichékoning, maar ik vrees dat Pascal Jansen hem van de troon gaat stoten. Het is oersaai. Overigens geldt dat voor heel veel voetbaltrainers." "Hij weet precies wat hij wel en vooral niet moet zeggen", onderschrijft Dekker de opmerkingen van zijn collega's. "Maar zijn resultaten zijn verbluffend. Ik heb het hele seizoen gezegd dat Feyenoord boven AZ zou eindigen en ben er nu van overtuigd dat dat niet het geval zal zijn. Ik vind alleen wel dat AZ niet meer het voetbal van vorig seizoen speelt. Het is niet meer zo spectaculair." Dekker zet de Alkmaarders aan het einde van de competitie op twee; Swagers en Brood denken dat PSV toch nog boven AZ eindigt.

Quote "De resultaten zijn uitstekend, qua uitstraling vind ik Pascal Jansen wat tegenvallend" NH Sport-redacteur Stef Swagers

Pro Shots / Paul Meima

Prijzen Ajax De maand april leverde Ajax de landtitel en de KNVB-beker op. Over het kampioensfeest bij de Arena is al veel gezegd. Swagers: "Het is je eigen verantwoordelijkheid als je daar tussen gaat staan. Goed dat de politie niet zomaar heeft ingegrepen. Als je dat wel doet, slaat het daar meteen om." Dekker heeft het feestje met gemengde gevoelens bekeken. "Je weet dat er iets gaat gebeuren. Ik vind het wel een gok van de politie om het vol te laten lopen, want daarna is het niet zomaar weer leeg." Brood: "Persoonlijk denk ik: wat bezielt je om daar naartoe te gaan? Maar misschien dat ik dat twintig jaar geleden ook wel had gedaan. Ik vond het een bescheiden feestje. Er waren geen zestigduizend man. Keurig dat het overgrote deel zich aan de regels houdt."

Ajax-fans vieren 35e landstitel bij Johan Cruijff Arena - Orange Pictures

Het winnen van de KNVB-beker leidde niet tot een groot feest. Begrijpelijk volgens Swagers. "Bij mij leeft die beker ook niet echt. Mooi dat je die prijs kunt toevoegen, maar het gaat om het kampioenschap." Dekker miste in De Kuip vooral de supporters op de tribunes. "Hun afwezigheid laat zich bij een finale nog meer voelen dan bij andere wedstrijden." "Voetbal zonder publiek is geen zak aan", zegt Brood in klare taal. Hij stoorde zich ook nog aan het feit dat de spandoeken van Feyenoord-supporters voor de finale moesten worden opgeruimd. "Doe niet zo kinderachtig. Laat die lekker liggen. Ze bijten niet." Volgens Swagers ligt dat echter gevoelig. "99 procent van de Ajax-supporters wil geen foto met een Feyenoord-logo erop."

Quote "Voetbal zonder publiek is geen zak aan" NH Sport-verslaggever Thomas Brood

Ajax viert de bekerwinst - Pro Shots / Jasper Ruhe

Uitschakeling Europa League De uitschakeling door AS Roma in de kwartfinale van de Europa League is een smet, maar volgens alledrie geen verrassing. "Misschien dat je voetballend beter bent, maar je hebt tegen Italiaanse clubs altijd het gevoel dat het misgaat, aldus Dekker. Brood: "Onnodig, maar het gebeurt toch." Swagers: "De laatste veertig minuten thuis ging het mis. En de slotfase-uit was het slechtste slotoffensief ooit."