Stroperig AZ wint met minimaal verschil van Jablonec in Conference League

In de eerste thuiswedstrijd in de Conference League had trainer Pascal Jansen weer de beschikking over Jordy Clasie. Tegen Go Ahead Eagles moest hij vanaf de kant toekijken vanwege een schorsing. De Alkmaarders begonnen uiterst anstig aan de wedstrijd en gaven Jablonec daardoor het initiatief. De nummer tien van de Tsjechische competitie verscheen daardoor een aantal keren gevaarlijk voor het doel van AZ-doelman Peter Vindahl.

Inspiratieloos

In aanvallend opzicht bracht de thuisploeg nagenoeg niets. Vangelis Pavlidis was geïsoleerd en de vleugelspelers Albert Gudmundsson en Jesper Karlsson waren slordig in balbezit. Veel passes waren onzorgvuldig en daardoor speelde AZ vooral tegen zichzelf. Tomas Cvancara, veruit de gevaarlijkste man van Jablonec, kreeg voor rust een aantal mogelijkheden, maar had te veel tijd nodig. Gudmundsson zorgde er vlak voor rust nog voor dat er een kans te noteren viel voor AZ, maar hij tikte de bal tegen Jablonec-keeper Jan Hanus.

Bevrijding

Hoewel de Alkmaarders grote moeite hadden om het spel te maken tegen de Tsjechen, had het na rust weinig tijd nodig om de wedstrijd open te breken. Albert Gudmundsson tikte in de 53ste minuut binnen na een vlot lopende aanval over de linkerkant: 1-0. AZ kwam beduidend beter voor de dag. Het elftal schroefde het tempo op, gooide meer intentiteit in de wedstrijd en vond makkelijker de weg naar voren.

AZ kwam echter wel heel goed weg in de 63ste minuut toen Pantelis Hatzidiakos een voorzet volledig verkeerd op zijn voet kreeg en de bal tegen de eigen lat werkte. Na de openingstreffer kreeg AZ via invaller Zakaria Aboukhlal nog meerdere kansen om de score verder uit te breiden. Gudmundsson had de uitgelezen kans, maar de IJslander volleerde de bal hard tegen de paal.

Dankzij de 1-0 overwinning op Jablonec is AZ de nieuwe koploper in groep D van de Conference League. Cluj en Randers speelden in Roemenië met 1-1 gelijk. De Alkmaarders hebben nu vier punten uit twee wedstrijden. Zondag om 14.30 uur speelt AZ in de competitie tegen Cambuur.

Opstelling AZ: Vindahl, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal (Witry/77); Midtsjö, Clasie, De Wit; Gudmundsson (Beukema/90), Pavlidis (Aboukhlal/66), Karlsson