Opvallende reactie Dusan Tadic over busaankomst bij Feyenoord: "Ongelooflijk mooi"

Ajax deed met de 0-2 goede zaken tegen Feyenoord. Met drie punten in de broekzak gaan de Amsterdammers tevreden naar huis na een roerige middag. Bij aankomst kwam de bus van Ajax in een waar slagveld terecht en werd de bus van alle kanten bekogeld met vuurwerk. "Het was ongelooflijk mooi, het gaf me energie", zegt Dusan Tadic na afloop van het duel.