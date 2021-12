Eigen doelpunt en penalty bezorgen slordig Ajax de zege in beroerde Klassieker

In een erbarmelijke jubileumeditie van de Klassieker heeft Ajax aan het langste eind getrokken. De Amsterdammers wonnen in Rotterdam met 0-2 van Feyenoord in een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Een eigen doelpunt en een benutte penalty van Dusan Tadic hielpen Ajax aan de 0-2 overwinning.

Voor de aftrap van de Klassieker hing een gespannen sfeer rondom De Kuip, want de spelersbus van Ajax werd bekogeld en fans staken vuurwerk af voor het stadion. Op het veld was echter weinig spektakel te beleven in de openingsfase. Beide ploegen oogden zenuwachtig en maakten veel fouten. Tekst loopt door onder de video.

13.10 uur. De spelersbussen zijn tegelijk in De Kuip #feyaja pic.twitter.com/1kZEYazHxU — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) December 19, 2021

Feyenoord kreeg via Jens Toornstra de eerste kans van de wedstrijd, maar de middenvelder schoot over. In de 19e minuut kreeg Ajax eem domper te verwerken met het uitvallen van Lisandro Martinez waardoor coach Erik ten Hag genoodzaakt was te wisselen en zijn achterhoede anders neer te zetten. Blind ging centraal spelen en Nicolas Tagliafico kwam binnen de ploeg als linksback. De Rotterdammers oogden angstig en Ajax hanteerde de hele tweede helft een te laag tempo. Daardoor zat de wedstrijd lang vast, werden veel overtredingen gemaakt en was scheidsrechter Dennis Higler vooral druk met het uitdelen van kaarten. In de eerste helft slingerde hij liefst vijf spelers op de bon. Doorbraak Geheel in stijl kwam één minuut voor de rust de openingstreffer tot stand. Ajax leed slordig balverlies op het middenveld en Toornstra leverde vervolgens ook zomaar in bij Steven Berghuis. De middenvelder, die in de zomer de pikante overstap naar Amsterdam maakte, had een fraaie steekpass voor Dusan Tadic in huis, waarna Marcos Senesi de bal uit een lage voorzet ongelukkig achter Justin Bijlow werkte: 0-1. Net zoals vorig seizoen opende de centrale verdediger van Feyenoord de score in de Klassieker met een eigen goal. Tekst loopt door onder de video.

🅾️⚽️ Marcos Senesi is voorlopig de schlemiel met een eigen goal. @afcajax leidt halverwege met 0-1 in #DeKlassieker.



📺 ESPN 2

#️⃣ #FEYAJA pic.twitter.com/mU26hiGntS — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

De intenties na rust waren van beide kanten een stuk beter. Daardoor ging het tempo omhoog en was er iets meer leven in de brouwerij. Tot grote kansen leidde dat echter niet. Invaller Reiss Nelson schoot in kansrijke positie over namens Feyenoord. De Rotterdammers hanteerde een aanvallendere tactiek en trokken daarna het initiatief iets meer naar zich toe. De enige momenten van opleving waren een bal tegen de hand van Schuurs, maar scheidsrechter Higler besloot de bal niet op de stip te leggen. Twintig minuten voor tijd schoot invaller Cyriel Dessers raak op aangeven van Guus Til, maar de oud-AZ'er stond buitenspel. Bij Ajax namen de personele problemen richting het einde toe, want Ryan Gravenberch vroeg om een wissel, maar Ajax was al door de wisselmomenten heen. Penalty Hoewel de wedstrijd eigenlijk geen winnaar verdiende, kreeg Ajax tien minuten voor tijd een strafschop. Aanvaller Nelson haalde de opgekomen invaller Devyne Rensch neer met een snoeiharde tackle, waarna Dusan Tadic de strafschop verzilverde: 0-2. Dat was de nekslag voor Feyenoord, waarna de wedstrijd als een nachtkaars uitging. Door de overwinning komt Ajax op 39 punten uit 17 wedstrijden en loopt het weg bij Feyenoord, dat voor de ontmoeting evenveel punten had. PSV speelt later vandaag tegen RKC en gaan bij winst weer over de Amsterdammers heen. Opstelling Ajax: Pasveer; Timber (Rensch/72), Schuurs, Martinez (Tagliafico/19), Blind; Alvarez, Gravenberch, Berghuis (Klaassen/60); Antony, Haller, Tadic