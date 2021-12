Revanche voor Ajax Vrouwen in Klassieker

Ajax Vrouwen heeft de eerste Klassieker van de dag winnend afgesloten. De ploeg van trainer Danny Schenkel was vroeg op de middag met 2-0 te sterk voor Feyenoord en gaat als winterkampioen de feestdagen in.

Waar Feyenoord in de vorige Klassieker met grote cijfers won van Ajax, was de eerste Klassieker op De Toekomst een gelijkopgaande strijd. Op 3 oktober waren de Rotterdammers nog met 4-1 te sterk en dus waren de Amsterdammers op revanche belust. In het eerste half uur waren de ploegen aan elkaar gewaagd en maakten ze een zenuwachtige indruk.

In de 52ste minuut wist Ajax de score open te breken. Liza van der Most zette een soloactie in en werd in het strafschopgebied naar de grond gehaald. Romeé Leuchter wist daar wel raad mee en schoot de penalty snoeihard in de bovenhoek. Drie minuten later was het opnieuw Leuchter die de bal tegen de touwen werkte. Met een schitterende steekpass bracht Sherida Spitse haar weg en vervolgens schoot Leuchter vanuit een moeilijke hoek raak: 2-0.

Ondanks de voorsprong moest Ajax ook twee tegenslagen incasseren. Stefanie van der Gragt en Vita van der Linden vielen geblesseerd uit en in de rust werd Victoria Pelova al uit voorzorg gewisseld. Ajax Vrouwen gaat na de zege als koploper de winterstop in met 25 punten uit 12 wedstrijden.