Ajax Vrouwen weer aan kop na overwinning op VV Alkmaar

Ajax Vrouwen heeft aan de plicht voldaan en de Noord-Hollandse clash met VV Alkmaar gewonnen. In Alkmaar wonnen de Amsterdammers met 4-1 en gaan weer aan kop in de eredivisie.

Voor Ajax Vrouwen was de ontmoeting met VV Alkmaar de eerste wedstrij sinds 21 november. Toen werd hekkensluiter Excelsior met 2-0 aan de kant gezet. Van het gebrek aan wedstrijdritme was in de openingsfase weinig te merken. Een geplaatst schot in de hoek van Victoria Pelova en een kopbal van Eshly Bakker brachten het team van trainer Danny Schenkel binnen 20 minuten al op een 2-0 voorsprong. In de 37ste minuut scoorde Veerle van der Most, die haar debuut in de basis maakte, de aansluitingstreffer voor de Alkmaarders: 2-1.

Na de rust zocht Ajax Vrouwen de aanval om de voorsprong weer naar twee te brengen. Dat lukte in de 60ste minuut via Romeé Leuchter. In de blessuretijd werd het allemaal nog wat erger voor de ploeg van Mark de Vries. Maudy Stoop werkte de bal in haar eigen doel en zette daarmee de 4-1 eindstand op het scorebord.

Ajax Vrouwen heeft na de overwinning op VV Alkmaar 22 punten uit 11 wedstrijden. Daarmee komt het op gelijke hoogte met Feyenoord, maar het heeft een beter doelsaldo en nog een wedstrijd tegoed.