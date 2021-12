Snelle doelpunten leggen basis voor overwinning VV Alkmaar

VV Alkmaar heeft drie punten meegenomen uit Zwolle. Het team van trainer Mark de Vries won met 2-3 op bezoek bij PEC Vrouwen. In het eerste kwartier scoorden de Alkmaarders al twee keer.

In een uiterst effectieve openingsfase waren Nicole Stoop en Sanne Koopman in de 13e en 16e minuut trefzeker voor VV Alkmaar. PEC, dat goed aan de wedstrijd begon, keek zodoende al snel tegen een achterstand aan. Tien minuten voor rust maakte Amy Banarsie de aansluitingstreffer en in de 48ste minuut trok Moïsa van Koot de stand gelijk.

VV Alkmaar was vervolgens weer dichtbij een voorsprong, maar een knal van Alieke Tuin spatte uiteen op te paal. Na de gelijkmaker lag het initiatief duidelijk bij de bezoekers, die in de 73ste minuut loon naar werken kregen. Tuin besliste het duel op 2-3.

Klimmen

Door de overwinning klimt VV Alkmaar een plek op de ranglijst en is op dit moment de nummer 7. In 11 wedstrijden voetbalde het team tot dusver 12 punten bij elkaar. Volgende week zondag wacht de confrontatie met Ajax Vrouwen.