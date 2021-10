Ajax Vrouwen wint in Zwolle, VV Alkmaar in slotfase onderuit bij PSV

Ajax Vrouwen

Ajax Vrouwen kwam in Zwolle al binnen vijf minuten op voorsprong via Victoria Pelova. Op slag van rust trok Merushka van Olst de stand namens PEC Zwolle gelijk. Romée Leuchter herstelde voor Ajax Vrouwen de schade, want met twee doelpunten in vijf minuten tijd schoot ze de Amsterdammers naar de 1-3 overwinning.

Ajax Vrouwen haakt door de zege aan bij de top van de eredivisie. Met dertien punten uit zeven wedstrijden staan ze momenteel op de derde plaats achter Feyenoord en FC Twente.