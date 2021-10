Ajax Vrouwen speelt schroom van zich af met klinkende zege op VV Alkmaar

Ajax Vrouwen hebben zich gerevancheerd van de pijnlijke nederlaag van vorige week in de Klassieker tegen Feyenoord (4-1 verlies). De Amsterdammers wonnen vrijdagavond in de eredivisie voor vrouwen met 5-0 van van VV Alkmaar.

Trainer Danny Schenkel moest noodgedwongen een aantal wisselingen in zijn elftal doorvoeren. Isa Pothof, die de langer geblesseerde keepster Lize Kop verving, raakte vorige week geblesseerd en Stefanie van der Gragt zit een schorsing uit na haar rode kaart. Regina van Dijk stond daardoor onder de lat. De Sanders was de vervanger van Van der Gragt in het hart van de defensie.

In een redelijk tamme eerste helft, waarin beide ploegen weinig kansen wisten te creeëren, kwam Ajax op voorsprong via Marjolein van den Bighelaar. Lange tijd bleef het scorebord steken op 1-0, maar halverwege de tweede helft kwam de doelpuntenmachine van Ajax op gang.

Doelpunten

Met twee goals binnen drie minuten werd VV Alkmaar, dat weinig in wist te brengen, op de pijnbank gelegd. Nadine Noordam en een benutte strafschop van Van den Bighelaar zorgden ervoor dat Ajax uitliep naar 3-0. In de laatste tien minuten beslisten Nikita Tromp en Chasity Grant de einduitslag op een overtuigende 5-0 voor Ajax Vrouwen.

De Amsterdammers hebben dankzij de overwinning tien punten uit zes wedstrijden en bekleden daarmee de derde plaats in de eredivisie. VV Alkmaar staat voorlaatste met drie punten.

Ajax Vrouwen: Van Eijk; Van der Most (Bouzarade/86), Doorn, De Sanders, Van der Linden; Pelova, Noordam, Spitse (Tromp/81); Leuchter (Grant/60), Bakker (T. Hoekstra/81), Van den Bighelaar

VV Alkmaar: Makala; Roosjen, Ruiter, N. Stoop, Mol; Kruijthof (Maass/69), M. Stoop, Tuin, Henschen, Hulst (Van der Most/69), Koopman (Coady/69)