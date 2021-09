Ajax Vrouwen onnodig onderuit tegen kampioen FC Twente

Ajax Vrouwen is in eigen huis tegen een nederlaag aangelopen tegen FC Twente. De Amsterdammers kregen veel kansen, maar wisten deze niet te benutten. De Tukkers deden dat wel en gingen er daardoor met de drie punten vandoor: 1-0.

Voor het eerst in lange tijd speelde Ajax Vrouwen weer voor publiek. Op Sportpark de Toekomst waren flink wat toeschouwers aanwezig. Zij zagen dat Ajax in de beginfase de nodige kansen kreeg. Chasity Grant was veruit de gevaarlijkste speelster van Ajax Vrouwen aan de rechterkant.

Soraya Verhoeve en Nikita Tromp kregen opgelegde kansen, maar kregen de bal niet in het Twentse doel. Het niveau dat Ajax voor rust aantikte, lag in de tweede helft lager. Ajax werd slordiger en daardoor groeide FC Twente in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd maakte Kayleigh van Dooren de treffer voor de Tukkers. Zij nam de bal in de zestienmeter perfect aan en schoot de bal achter Lize Kop.

Ajax Vrouwen staat na de nederlaag op de derde plek met drie punten uit twee wedstrijden. Volgende week zondag wacht om 12.15 uur de ontmoeting met ADO Den Haag Vrouwen.