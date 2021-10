Eerste klassieker Ajax Vrouwen loopt uit op nachtmerrie

De eerste klassieker ooit in de eredivisie voor vrouwen is voor Ajax geëindigd in een pijnlijke nederlaag. De Amsterdammers verloren in een regenachtig Rotterdam met grote cijfers van Feyenoord: 4-1 en zakken daarmee naar de vijfde plaats in de competitie.

Ajax Vrouwen had voor rust weinig te vertellen tegen Feyenoord, dat werd gesteund door 2.500 toeschouwers op Trainingscomplex 1908. In Rotterdam-Zuid hing tijdens de eerste vrouwenclash tussen de aartsrivalen ook een echte klassieker-sfeer. Tekst loopt door onder de tweet.

Jada Conijnenberg bracht de Feyenoord-fans tot juichen, want de spits schoot de thuisploeg na elf minuten op voorsprong. Bij een corner liep ze slim weg bij haar tegenstander en schoot raak in de korte hoek. De Amsterdammers slaagden er niet in om gevaar te stichten. Feyenoord kwam tien minuten voor rust op 2-0 dankzij een treffer van Maxime Bennink. Aansluiting Uit het niets bracht Nadine Noordam de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Na een kort genomen corner belandde de afvallende bal voor de voeten van de Ajax-speelster, die vervolgens onberispelijk raak schoot: 2-1. Ajax Vrouwen moest tien minuten na de rust echter verder met tien speelsters. Stefanie van der Gragt trapte volgens de scheidsrechter na en ontving een directe rode kaart. Tekst loopt door onder de foto.

Ajax Vrouwen werd steeds meer teruggedrongen door de Rotterdammers. Een ketser van doelverdedigster Isa Pothof op een afstandsschot van Cheyenne van der Goorbergh bracht Ajax nog verder in de problemen en drie minuten later zette Pia Rijsdijk de score op 4-1. In de slotfase miste Annouk Boshuizen nog een strafschop namens Feyenoord. De ploeg van trainer Danny Schenkel staat na vijf wedstrijden op een teleurstellende vijfde plaats. De Amsterdammers verzamelden slechts zeven punten, maar hebben nog altijd zicht op de bovenste plaatsen aangezien koploper PEC Zwolle het met tien punten net iets beter doet. Op 8 oktober speelt Ajax tegen VV Alkmaar de volgende competitiewedstrijd. Opstelling Ajax Vrouwen: Pothof; Van der Most, Van der Gragt, Doorn, Leuchter; Spitse, Noordam, Van den Bighelaar; Grand, Pelova, Van der Linden