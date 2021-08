Geweldig begin voor Ajax Vrouwen met zevenklapper; VV Alkmaar keihard onderuit

De eerste speeldag in de eredivisie vrouwen heeft erg wisselende resultaten opgeleverd voor de Noord-Hollandse ploegen. Ajax Vrouwen was veel te sterk voor Excelsior en won met 7-1. VV Alkmaar kreeg daarentegen een ontzettend pak op hun broek van FC Twente: 8-0.

Victoria Pelova, Romée Leuchter en Quinty Sabajo scoorden in de eerste helft voor Ajax. Vooral de derde goal was merkwaardig. Sabajo krulde een hoekschop rechtstreeks in het doel.

Na rust maakten Kelly Zeeman en Sherida Spitse hun rentree na blessureleed. Chasity Grant en een hattrick van Nikita Tromp zorgden voor de zevenklapper. Daniëlle Noordermeer scoorde tegen namens de Rotterdammers.

FC Twente - VV Alkmaar 8-0

In Enschede werd het geen leuke avond voor VV Alkmaar. Bij rust stonden de Noord-Hollanders al met 4-0 achter door treffers van Kayleigh van Dooren, Bente Jansen, Fenna Kalma en Anna-Lena Stolze.

Na rust deden Renate Jansen (twee keer), Jaren Teulings en nogmaals Kalma daar nog een schepje bovenop voor de landskampioen van afgelopen seizoen.