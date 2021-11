Gemakkelijke middag voor Ajax Vrouwen tegen hekkensluiter Excelsior

Ajax Vrouwen hebben zondagmiddag geen enkele moeite gehad met Excelsior. In een eenzijdige wedstrijd wonnen de Amsterdammers met 2-0 van de hekkensluiter in de eredivisie.

Vanaf de eerste minuut waren de intenties van Ajax Vrouwen duidelijk. De defensie van Excelsior hield echter een half uur stand, maar was niet bestand tegen de inzet van Romée Leuchter. Victoria Pelova zette Ajax Vrouwen voor rust nog op 2-0. De international van Oranje deed dat met een prachtig schot in de bovenhoek.

Ajax blijft door de overwinning tweede in de eredivisie op één punt van koploper FC Twente. Op 10 december komt de ploeg van trainer Danny Schenkel pas weer in actie. VV Alkmaar is dan de tegenstander.

VV Alkmaar

De eerstvolgende tegenstander van Ajax Vrouwen kwam op de vrijdagavond al in actie. Het elftal van trainer Mark de Vries verloor op eigen veld kansloos met 1-5 van FC Twente, de koploper in de eredivisie. Emmeke Henschen schoot in de 83ste minuut nog de eretreffer binnen voor de Alkmaarders, die in de eerste helft al tegen een 0-3 achterstand aan keken.

VV Alkmaar bezet momenteel de voorlaatste plaats in de eredivisie met negen punten uit tien wedstrijden. Op vrijdag 3 december staat de volgende wedstrijd op het programma. VV Alkmaar gaat dan op bezoek bij PEC Zwolle.