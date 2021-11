Ajax Vrouwen nieuwe koploper dankzij glansrijke overwinning op PSV

Ajax Vrouwen is weer terug aan kop in de eredivisie vrouwen. De Amsterdammers wonnen op De Toekomst met 5-1 van PSV en profiteren daarmee van het doelpuntloze gelijkspel tussen concurrenten Feyenoord en FC Twente.

De inzet bij het duel tussen Ajax en PSV was een rechtstreeks duel om de koppositie. De winnaar verzekerde zich van de koppositie in de eredivisie. Ajax Vrouwen startte uitstekend aan de wedstrijd, want binnen twee minuten zette Marjolijn van den Bighelaar de thuisploeg al op 1-0.

