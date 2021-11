Strijdvaardig Ajax Vrouwen staat na bizarre slotfase alsnog met lege handen

Ajax Vrouwen leek een punt uit het vuur te slepen bij FC Twente, maar kreeg in blessuretijd de deksel alsnog op de neus. De Amsterdammers knokten zich terug van een 2-0 achterstand, maar een doelpunt van Kerstin Casparij in de extra speeltijd bezorgde het tiental van FC Twente de 3-2 overwinning.

In de Grolsch Veste in Enschede speelden FC Twente en Ajax Vrouwen de eerste wedstrijd in het betaald voetbal zonder publiek. Ajax had als inzet de koppositie, die voor het duel in handen was van Feyenoord. FC Twente leek echter het meeste aanspraak op de winst te maken, want de Tukkers begonnen goed aan de wedstrijd.

In de topper in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen leidt @FCTwenteVrouwen met 1-0! 🔥 @AjaxVrouwen moet aan de bak in Enschede... #tweaja pic.twitter.com/outp7dgjCO

FC Twente vergrootte vlak na de rust al de problemen voor Ajax. Na een snel genomen vrije trap ontving Fenna Kalma de bal, kapte haar tegenstander uit en legde de bal in de hoek.

Comeback teniet gedaan

Ajax Vrouwen werd in de 71e minuut echter in het zadel geholpen. Romeé Leuchter profiteerde van onoplettendheid achterin bij Twente. Doordat de verdediging het buitenspel ophief, kon de Ajacied doorlopen en koelbloedig de aansluitingstreffer binnenschieten: 2-1. Na de treffer van Leuchter had Ajax ineens weer geloof in een resultaat.

In de 82e minuut kreeg Ajax de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Twente-verdediger Kayleigh van Dooren pareerde een kopbal uit een corner op de doellijn met haar hand (rode kaart), waarna de bal op de stip ging. Leuchter bleek tegen de druk bestand en schoof de bal in de hoek: 2-2. In de blessuretijd ging het echter alsnog mis voor Ajax. Kerstin Casparij werd weggestuurd, schoot hard raak en bezorgde FC Twente daarmee de overwinning.

Ajax Vrouwen staat na de nederlaag op de derde plaats in de eredivisie, want FC Twente is de ploeg gepasseerd op de ranglijst. Volgende week zondag speelt het elftal thuis tegen hekkensluiter Excelsior. Vrijdagavond verloor nummer acht VV Alkmaar met 3-1 van ADO Den Haag.