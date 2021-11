NH Sportforum: "Ik denk dat Telstar in november nul punten haalt"

Remko Pasveer of André Onana, de wisselvalligheid bij AZ, de topvorm van FC Volendam en het zware programma van Telstar. Het komt allemaal voorbij in de terugblik van het NH Sportforum op de maand oktober.

Telstar-speler Cas Dijkstra - Pro Shots / Vincent de Vries

Ajax speelde geweldig tegen Borussia Dortmund en PSV, maar tegen Heracles Almelo werd het gelijk. AZ heeft de weg omhoog ingeslagen, FC Volendam is de trotse koploper in de eerste divisie en Telstar presteert wisselvallig. Met verslaggevers Stephan Brandhorst, Frank van der Meijden, Edward Dekker en Stef Swagers bespraken we de vier Noord-Hollandse profclubs. Zeven verliespunten met twee tegengoals "Het is een unieke statistiek dat je met twee tegendoelpunten zeven verliespunten hebt", zegt Van der Meijden over Ajax. "Ze worden genadeloos afgestraft als er een tegendoelpunt komt. Maar er mag een keer een slechte wedstrijd bij zitten. Bayern München werd onlangs ook uitgeschakeld in de beker met 5-0 door Gladbach. Ik zie het nog als uitzondering dat Ajax punten verspeelt. Ajax is nog de beste van Nederland, zeker als ik PSV de laatste tijd zie voetballen."

Quote "Ajax heeft zo'n goede selectie dat ze met twee vingers in de neus moeten winnen van Heracles" NH Sport-verslaggever Edward Dekker

"Het gevoel is anders dan de ranglijst aangeeft", reageert Brandhorst. "Ajax heeft hoge pieken, maar tegen de kleintjes komen ze laf voor de dag. Ze gooien de beuk er niet in, ze trekken hun been terug en ze gaan de duels niet aan." Swagers ziet een Ajax met twee gezichten. "De eerste helft is bepalend. Elke keer bij het verspelen van punten stond het 0-0 bij rust. Dan komt er twijfel en gaat het allemaal mis." Dekker: "Ajax heeft zo'n goede selectie dat ze met twee vingers in de neus moeten winnen van Heracles."

Ajax-keeper Remko Pasveer - Pro Shots / Jasper Ruhe

Remko Pasveer of André Onana? Vanaf morgen is André Onana weer inzetbaar voor Ajax. Wie moet er op doel? "Ik vind Onana op zich beter, maar Pasveer kun je er nu niet uit halen", vindt Swagers. "Hij maakt een goede indruk en hield er tegen Dortmund, PSV en Heracles een paar goede ballen uit. Onana heeft Ajax gewoon in de steek gelaten. En hij laat niks van zich horen over een eventuele contractverlenging. Ga maar lekker op de bank zitten en dan zal hij uiteindelijk verkocht worden of hij gaat transfervrij weg."

Quote "Ik weet niet of Onana wel beter is dan Pasveer momenteel" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

Dekker zou voor de Kameroener kiezen. "Een keeper heeft misschien één of twee wedstrijden nodig om er weer in te komen. Ik vind Onana zo veel beter dan Pasveer. Ik zie het niet gebeuren dat Pasveer het niveau van de laatste weken over een langere periode vasthoudt. Over een maand staat Onana onder de lat bij Ajax." "Ik weet niet of Onana wel beter is dan Pasveer momenteel", vraagt Brandhorst zich af. "Hij heeft alleen maar mee kunnen trainen de afgelopen twee maanden. Ik zie geen reden om Pasveer te passeren, maar als hij foutjes gaat maken, dan zeg ik: gooi Onana erin." Niet overtuigd van Pasveer Van der Meijden. "Ik zie het doemscenario voor me dat Ajax de volgende ronde van de Champions League haalt en dan wordt uitgeschakeld door een fout van Pasveer. Een beetje hetzelfde als met Kjell Scherpen vorig jaar tegen AS Roma. Je wilt gewoon de beste keeper op doel, ongeacht wat hij wel of niet gedaan heeft. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van Pasveer. De laatste jaren had ik ook niet het idee dat hij bij de beste drie keepers van de eredivisie hoorde. Ik vind het geen topkeeper. En Onana is een van de beste tien keepers van de wereld."

AZ'ers Dani de Wit, Vangelis Pavlidis en Owen Wijndal juichen tegen PEC Zwolle - Pro Shots / Toin Damen

Wisselvalligheid AZ AZ won deze maand in de eredivisie van SC Cambuur, FC Utrecht en PEC Zwolle, maar verloor van FC Groningen. Dat was al de vijfde nederlaag van het seizoen. "De wisselvalligheid is er zeker nog niet uit", ziet Van der Meijden. "Tegen Cambuur begonnen ze heel goed, maar tegen PEC Zwolle weer heel matig. Er is misschien wel een stijgende lijn, maar AZ kan ook nog diep zakken. Dan is het een beetje los zand." Swagers: "AZ gaat niet in de top drie eindigen, absoluut niet."

Quote "Pavlidis is niet van het niveau om bij een team te spelen dat voor de top drie gaat" NH Sport-verslaggever Frank van der Meijden

Brandhorst: "Het is in fases iets minder slecht. Het gaat een beetje de goede kant op, maar Pascal Jansen kon na de 2-0 achterstand tegen PEC zijn biezen pakken als het aan het publiek lag. Zij waren kritisch zaterdagavond." Swagers stipt de topper tegen Feyenoord aan van komende zondag. "Die verliezen ze", denkt Dekker. Alleen Van der Meijden is het daar niet mee eens en voorspelt een gelijkspel in Rotterdam. Vangelis Pavlidis maakte tegen PEC Zwolle zijn derde en vierde doelpunt van het seizoen. "Voor een ploeg die achtste staat is hij wel van toegevoegde waarde", zegt Van der Meijden. "AZ moet toch in de top drie eindigen, kom op zeg", reageert Dekker. Van der Meijden erkent dat: "Hij is inderdaad niet van het niveau om bij een team te spelen dat voor de top drie gaat."

Robert Mühren scoorde vier keer tegen FC Dordrecht - Orange Pictures

Vijf uit vijf voor FC Volendam In oktober won FC Volendam al haar competitieduels. Almere City, Telstar, NAC Breda, Jong AZ en FC Dordrecht werden aan de zegekar gebonden door de koploper. "Ik vind het knap dat Volendam de reeks voort zet. Ze zijn natuurlijk wel uitgeschakeld in de beker door Emmen, maar ik dat ze dat goed heeft gedaan. Als je een keer verliest, doe het dan in de beker. Ik denk dat ze liever kampioen worden dan dat ze de kwartfinale van de KNVB-beker halen. In november gaan ze ook alles winnen", voorspelt Brandhorst. "Voor FC Emmen ben ik waakzaam, maar tegen Jong Ajax, Jong FC Utrecht en FC Den Bosch moet het negen punten zijn", voegt Van der Meijden toe. Swagers denkt dat het niet goed kan blijven gaan en verwacht dat FC Volendam deze maand een keer verliest.

Quote "Als Mühren, Van Mieghem, Kasius of Mirani geblesseerd raakt, dan is het nog maar de vraag of Volendam stabiel blijft" NH SPORT-VERSLAGGEVER FRANK VAN DER MEIJDEN

Dekker verwacht een overwinning tegen FC Emmen. "Ga de geschiedenis er maar op naslaan. Als de ene ploeg de ene wedstrijd wint, dan wint de andere ploeg de andere wedstrijd. Dat maakt toch iets los. Ik vond Emmen in de beker ook niet zo goed dat ik dacht dat ik de aanstaande kampioen zag spelen. Om promotie zal het uiteindelijk gaan tussen FC Volendam, De Graafschap en FC Emmen. Ik verwacht niet dat Excelsior het niet vol gaat houden." Van der Meijden: "Ik houd mijn hart ook vast bij Volendam. Als Mühren, Van Mieghem, Kasius of Mirani geblesseerd raakt, dan is het nog maar de vraag of Volendam stabiel blijft."

Telstar-keeper Trevor Doornbusch - Pro Shots / Remko Kool

Zware dobbers voor Telstar Telstar is momenteel de nummer vijftien van de eerste divisie. Net als bij Ajax is de keeperskwestie een heet hangijzer. "Het is natuurlijk niet zo fijn voor Telstar dat ze een keeper hebben waar je niet echt van op aan kan", doelt Brandhorst op Trevor Doornbusch. "Hij moet voorlopig wel blijven staan, want als je hem er nu uithaalt is het einde carrière", vindt Swagers. "Maar Doornbusch is inderdaad niet goed. Voor Telstar is het te hopen dat Ronald Koeman jr. snel terugkeert, want hij maakte wel een sterke indruk."

Quote "Ik denk dat Telstar in november nul punten haalt" NH Sport-verslaggever Stef Swagers

Deze maand verloren de Witte Leeuwen al van Jong Ajax. Er wachten nog duels met nummer drie Excelsior, nummer twee De Graafschap, periodekampioen ADO Den Haag en TOP Oss. Swagers voorspelt weinig goeds voor de ploeg van Andries Jonker. "Ik denk dat Telstar in november nul punten haalt." Brandhorst verwacht één punt uit de komende vier wedstrijden, Van der Meijden ziet de Velsenaren twee punten halen, terwijl Dekker met vier punten het meest positief is.