Ajax verliest van AS Roma na blunder Scherpen en gemiste penalty Tadic

Ajax heeft een slechte uitgangspositie volgende week in Italië. Donderdagavond werd er thuis in de slotfase met 2-1 verloren van AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Davy Klaassen zette de Amsterdammers nog op voorsprong, maar na een gemiste strafschop van Dusan Tadic ging het mis.

Ajax kwam er na een half uur voor het eerst gevaarlijk uit. Na een combinatie met Antony schoot Tadic ruim naast. Een paar minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Klaassen onderschepte een te zachte terugspeelbal, speelde Tadic in en kreeg de bal terug om vervolgens raak te schieten in een leeg doel: 1-0.

De openingsfase was duidelijk voor de Romeinen. Ajax werd teruggedrongen en kwam een aantal keer goed weg. Bryan Cristante was het meest dichtbij een doelpunt met een knal van afstand. Scherpen, die de geblesseerde Stekelenburg opnieuw verving, tikte knap naast.

Uit de aftrap werd de ploeg van trainer Erik ten Hag direct weer gevaarlijk. Antony kwam door aan de linkerkant, maar kon niet afdrukken. De goede fase van Ajax werd onderbroken door de rust, maar in de tweede helft drongen de Amsterdammers meteen weer aan.

Geen 2-0, maar 1-1

Dat zorgde na vijf minuten zelfs voor een strafschop. Tadic werd neergelegd op de rand van het strafschopgebied en mocht zelf aanleggen vanaf elf meter. De aanvoerder uit Servië besloot om de bal recht door het midden te schieten. Roma-keeper Pau Lopez had het door en stopte de penalty.

Het bleek een dure misser voor Ajax, want AS Roma maakte kort daarna de 1-1. Een vrije trap van Lorenzo Pellegrini op ongeveer twintig meter van het doel glipte pijnlijk door de handen van Scherpen. Via invaller Brian Brobbey en Antony kreeg Ajax in het laatste half uur de beste kansen op de winst, maar doelman Pau Lopez stond opnieuw in de weg.

Late tegengoal

Aan de andere kant scoorden de bezoekers wel. Een hoekschop in de 87e minuut werd door Ajax niet goed verwerkt, waarna Ibanez hard raak volleerde: 1-2. Donderdag is de return in Rome. Ajax zal in ieder geval moeten winnen in Stadio Olimpico om door te gaan naar de halve finales. Dat zal in ieder geval gebeuren zonder de geschorste Devyne Rensch.

Het is de eerste nederlaag voor Ajax in 2021. FC Twente was op 9 december de laatste ploeg die won van de Amsterdammers.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch (Klaiber/78), J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony (Idrissi/88), Tadic, Neres (Brobbey/64)

Opstelling AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout (Villar/77), Spinazzola (Calafiori/29); Pellegrini, Dzeko (Mayoral/77), Pedro (Perez/89)