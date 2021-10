Bekeravontuur FC Volendam na één wedstrijd alweer voorbij

FC Volendam is in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi uitgeschakeld. FC Emmen bleek vanavond in Volendam met 3-0 te sterk.

FC Volendam-spelers Joey Antonioli en Lequincio Zeefuik balen van een gemiste kans - Orange Pictures

De eerste 45 minuten die de iets meer dan 2.000 toeschouwers voorgeschoteld kregen, waren niet om over naar huis te schrijven. Slechts één keer hoefde Emmen-keeper Michael Brouwer in actie te komen. Hij keerde van dichtbij de inzet van Daryl van Mieghem nadat Robert Mühren de bal slim had teruggelegd op de vleugelaanvaller. Het was het enige opwindende moment voor rust waarin beide ploegen de bal vooral zoekend rond schoven. Mühren en Deul eruit Mühren en Boy Deul kwamen na rust niet meer terug op het veld en werden gewisseld voor Ibrahim el Kadiri en Alex Plat. In de 53e minuut openden de bezoekers de score. Voormalig FC Volendam-speler Jari Vlak speelde in de zestien Rui Mendes vrij en die passeerde doelman Filip Stankovic: 0-1. Met Lequincio Zeefuik en Joey Antonioli binnen de lijnen bracht Jonk nog meer vers bloed. Martijn Kaars en Samir Ben Sallam (kramp) gingen naar de kant. FC Volendam was veelvuldig op de helft van de tegenstander te vinden. Het veldoverwicht leidde tot een hard schot van Denso Kasius (naast) en een grote kans voor Calvin Twigt (redding keeper). Tekst gaat verder onder de foto

Verslagenheid bij FC Volendam na de 3-0 van FC Emmen - Orange Pictures

Snoeihard schot In de 78e minuut zorgde Jasin-Amin Assehnoun voor de beslissing. De aanvaller schoot de bal diagonaal en snoeihard tegen de touwen: 0-2. In de slotfase stuurde Jonk de ingevallen verdediger Mike Eerdhuijzen ook nog naar voren en die was met een kopbal nog dichtbij de aansluitingstreffer. Rui Mendes bepaalde met een fraai lobje aan de andere kant de eindstand op 0-3, waarmee er een einde kwam aan de ongeslagen reeks van tien duels van FC Volendam. Vrijdag speelt FC Volendam opnieuw thuis, maar dan voor de competitie. Hekkensluiter FC Dordrecht, dat door de amateurs van Spakenburg uitgeschakeld werd in de beker, komt dan op bezoek. Uiteraard kun je dat duel rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport. De uitzending begint om 19.00 uur. Opstelling FC Volendam: Stankovic; Kasius, B. Plat, Mirani, James (Eerdhuijzen/75); Deul (A. Plat/46), Twigt, Ben Sallam (Antonioli/63); Van Mieghem, Mühren (El Kadiri/46) en Kaars (Zeefuik/63). Opstelling FC Emmen: Brouwer; Van Kaam, Araujo, Veendorp, Apau; J. Vlak, El Azzouzi, Mendes (Slor/90+1); Van Ooijen, Assehnoun en Hilterman