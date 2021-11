Kansloze nederlaag voor Telstar op bezoek bij Jong Ajax

De Noord-Hollandse kraker tussen Jong Ajax en Telstar is een prooi geworden voor de Amsterdammers. Op Sportpark De Toekomst kwamen de Witte Leeuwen er niet aan te pas: 3-0. Danilo en Naci Ünüvar (twee keer) maakten de doelpunten. Voor Jong Ajax is het de eerste keer in 46 (!) wedstrijden dat er geen tegengoal werd geïncasseerd.

Telstar had het heel moeilijk met Jong Ajax. Vooral spits Danilo was een plaaggeest voor de Witte Leeuwen in de openingsfase. Trevor Doornbusch moest al snel redden toen de Braziliaan voor hem opdook. Even later scoorde Danilo zelfs, maar hij stond buitenspel.

Nu wel raak voor Danilo

Toch zette hij Jong Ajax in de zestiende minuut op voorsprong. Danilo werd fraai bediend door verdediger Nordin Musampa en rondde netjes af: 1-0. Telstar kon daar in de eerste helft geen gevaarlijk moment tegenover zetten. Sontje Hansen had aan de andere kant de tweede Amsterdamse treffer op zijn schoen, maar Doornbusch redde opnieuw knap.

Ünüvar krijgt het op zijn heupen

De 2-0 leek onvermijdelijk en dat was ook het geval. Na een uur kreeg Ünüvar de bal op een presenteerblaadje van Youri Regeer en de linksbuiten maakte zijn zesde doelpunt van het seizoen. Dat bleek de doodsteek voor de Velsenaren. Na mooie combinaties kon Ünüvar een paar minuten later zelfs zijn tweede goal in een paar minuten maken. De linksbuiten scoorde via het been van een verdediger. Behalve enkele speldenprikjes had Telstar niks in te brengen.

Door de drie punten meldt de ploeg van trainer John Heitinga zich in de top vijf van de eerste divisie. Er zijn negentien punten gepakt in de laatste acht duels. Telstar zakt naar de vijftiende plek met zestien punten uit dertien wedstrijden.