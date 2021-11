NH Sportforum: "Best pijnlijk waar AZ staat"

AZ wil maar niet sprankelen, Telstar had meer aandacht aan het overlijden van Simon Kistemaker moeten besteden en Ajax en FC Volendam zijn weliswaar koploper, maar stralen dat op het veld te weinig uit. In het NH Sportforum geven onze verslaggevers hun mening over wat er in de maand november allemaal gebeurd is.

Simon Kistemaker, AZ-spits Pavlidis en FC Volendam viert goal - foto's Pro Shots

AZ is er nog lang niet AZ heeft de weg omhoog nog niet gevonden, dat moge duidelijk zijn met de twaalfde plek in de eredivisie. "Tegen Feyenoord (1-0, red.) maakte AZ een aardige indruk. De week daarna zakten ze tegen NEC (1-1, red.) door de ondergrens. Het was bijna een wonder dat ze nog een punt pakten. Dan sta je op de plek waar je hoort te staan. Dat is best pijnlijk", concludeert verslaggever Stephan Brandhorst in de uitzending op NH Radio.

Vangelis Pavlidis in actie tegen NEC - Pro Shots / Jasper Ruhe

Eindredacteur Edward Dekker nuanceert dat. Hij ziet dat plek vier helemaal nog niet zo ver buiten bereik is, maar pleit desondanks voor tussentijdse versterkingen. "Een overbruggingsjaar vinden supporters niet leuk." Redacteur Stef Swagers: " Het is allemaal veel saaier dan vorig seizoen. Ze hebben geen creativiteit op het middenveld. Karlsson valt me tegen. Neem Joey Veerman van Heerenveen, die valt op. Rai Vloet van Heracles had ik ook wel een optie gevonden, maar die heeft nu problemen met dat auto-ongeluk."

Quote "AZ moet een keer dat geld wél gaan uitgeven" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

"Is Tannane, het enfant terrible van Vitesse, geen goeie? Wie weet, wil hij zijn gram halen", oppert Dekker bij de zoektocht naar aanwinsten die nu al in de eredivisie actief zijn. Brandhorst schiet de namen die hij hoort stuk voor stuk af. "Als je een speler in de winterstop haalt, moet die je elftal meteen beter maken. AZ moet een keer dat geld wél gaan uitgeven." Verslaggever Frank van der Meijden vraagt zich af of de lat niet veel te hoog is gelegd. "Er zijn vijf nieuwelingen die er meteen moeten staan. Zijn de schoenen die ze moeten vullen niet te groot? Ik vind het nog te vroeg om te zeggen of deze aankopen miskopen zijn."

AZ-trainer Pascal Jansen - Pro Shots / Kay In 't Veen

Volgens Brandhorst breekt er een spannende periode aan voor trainer Pascal Jansen met wedstrijden die AZ móet winnen. "Ik denk dat ze tegen Fortuna, Sparta, Ajax, Willem II en Groningen negen punten halen. Zit het tegen en worden het er vier dan wordt de bekerwedstrijd tegen Heracles voor het gevoel best cruciaal. Als je er dan uit vliegt, wordt de druk wel hoog. Al is het prettig dat AZ door is in Europa en die doelstelling kan afvinken." Ajax moet beter Ajax plaatste zich deze maand overtuigend voor de knock-out fase van de Champions League en blijft koploper in de eredivisie. Toch mag het vooral op vaderlandse bodem allemaal wat frivoler. Swagers: "Vanmiddag tegen Sparta (0-1, red.) leek het nergens op. Het was een beetje een kopie van de wedstrijden tegen Heracles en Eagles, alleen winnen ze nu wel." "lk vind het armetierig", zegt Dekker en Van der Meijden sluit zich daarbij aan. "Zelfs met Jong Ajax moeten ze dit winnen." Unaniem wordt Ajax wél als winterkampioen naar voren geschoven. Brandhorst ziet voor december twee interessante duels in het verschiet liggen. Zo komt AZ op bezoek en moet Ajax voor De Klassieker naar De Kuip.

Quote "In topwedstrijden kan Ajax nog veel plezier van Onana hebben" NH Sport-eindredacteur EDward Dekker

Andre Onana (r) maakte tegen Besiktas zijn rentree onder de lat bij Ajax - Pro Shots/Jasper Ruhe

Van der Meijden en Dekker zouden ondanks alles Andre Onana onder de lat zetten. "De beste keeper moet spelen", aldus Van der Meijden. Dekker: "Ik zag hem met heel veel uitstraling tegen Besiktas spelen. In topwedstrijden kan Ajax nog veel plezier van hem hebben." Daar zijn Swagers en Brandhorst het niet mee eens. Swagers: "Pasveer moet eerst een paar blunders maken, voordat Ten Hag Onana erin zet." Brandhorst: "Ik vind Pasveer veel beter dan begin dit seizoen. In die doelpuntloze wedstrijden hield hij Ajax op de been." Telstar broos Swagers voorspelde vorige maand dat Telstar geen enkel punt zou pakken in november. Het werden er uiteindelijk twee uit vijf wedstrijden. Toch vindt Swagers niet dat hij er ver naast zat.

Quote "Ik heb geen wedstrijden gezien die Telstar had kunnen winnen" NH Sport-redacteur Stef Swagers

"Telstar heeft drie keer vrij kansloos verloren. Tegen De Graafschap stonden ze 1-0 achter en werd het door een penalty vlak voor tijd 1-1 en tegen TOP Oss kwamen ze ook 1-0 achter... Het is zo broos allemaal. Ik heb geen wedstrijd gezien die ze hadden kunnen winnen. Als Telstar twaalfde wordt, mogen ze blij zijn."

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots / Ron Baltus

Ook Brandhorst en Dekker zien de Velsenaren niet zo snel op de ranglijst omhoog kruipen. Brandhorst vraagt zich af wie van de spelers een aanwinst zou zijn voor een club in het linkerrijtje. Dekker noemt Plet. "En Van Velzen en Overtoom zijn jongens die de ploeg naar een hoger plan moeten trekken." Van der Meijden vindt dat Telstar beter is dan de huidige zestiende plaats. "Jongens als Kökçü en Van Wetten kunnen veel beter voetballen dan ze denken. Dijkstra is ook één van de lichtpuntjes. Ze moeten de power hebben om naar voren te voetballen en vaker op doel schieten." Eerbetoon Simon Kistemaker Kritiek komt er tijdens het NH Sportforum op de geringe aandacht die Telstar aan het overlijden van voormalig trainer Simon Kistemaker heeft besteed. Dat is bij De Graafschap wel anders, ziet Swagers. "Mooi dat de fans een dag vrij nemen en naar Heemskerk komen om hem te eren."

Het eerbetoon aan Simon Kistemaker bij De Graafschap - Jong Ajax - Pro Shots / Stefan Koops

Bovendien is er ook op De Vijverberg een plek waar supporters naartoe kunnen voor een eerbetoon aan 'De Kist'. "Ik vind het toch vreemd dat er bij Telstar en ook Volendam veel minder aandacht voor is", valt Brandhorst zijn collega bij. Frank van der Meijden constateerde dat er bij TOP Oss - Telstar geen rouwbanden werden gedragen en ook een minuut stilte ontbrak. Dekker gaat vooral het kleurrijke karakter van Kistemaker missen. "De huidige generatie trainers is wel heel erg keurig, bijna kleurloos zelfs." FC Volendam winterkampioen FC Volendam sluit de maand november als koploper van de eerste divisie af en daar valt weinig op af te dingen. Toch gaat Swagers daar niet helemaal in mee. "Van Jong Ajax en FC Emmen hadden ze kunnen verliezen. Volendam kwam een paar keer goed weg." Van der Meijden: "Volendam is minder dominant geworden en dat zag je in oktober al een beetje aankomen. Maar word je geen kampioen als je slechte wedstrijden wint?"

Quote "Volendam is minder dominant, maar word je geen kampioen als je slechte wedstrijden wint?" NH Sport-verslaggever Frank van der Meijden

"Zullen we de schaatsen vast onder de Heen en Weer binden", grapt Brandhorst over de aanstaande promotie naar de eredivisie van Het Nieuwe Oranje. Net als bij Ajax verwacht iedereen dat FC Volendam als koploper de winterstop ingaat. Waarbij het Dekker is opgevallen dat de basisformatie in de loop der tijd is veranderd. Ibrahim el Kadiri en Alex Plat zitten op de bank en een nieuwkomer grijpt de laatste weken zijn kans. "Douiri is een nieuwe vleugelspeler die op de deur klopt en die kan zomaar komende maand basisspeler worden."

Blijdschap bij Achraf Douiri na zijn eerste goal voor FC Volendam - Orange Pictures

