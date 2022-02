NH Sportforum: "Een financiële jongensdroom voor Denso Kasius"

De maand januari is ten einde. Hoogste tijd om onze verslaggevers bij elkaar te roepen. Zoals elke maand geven zij in het NH Sportforum hun mening over de belangrijkste sportgebeurtenissen van de afgelopen weken.

Kasius(l), Schouten (m) en Ihattaren (r) - Pro Shots

Telstar zet de lijn naar boven in? Telstar beleefde een aardige maand. Tegen FC Volendam werd er nog met 2-1 verloren, maar daarna won Telstar van MVV (2-1) en Jong Ajax (1-0). Afgelopen zondag speelden de Velsenaren 0-0 bij Almere City FC. In de KNVB-beker verloor Telstar met 2-1 van PSV, maar speelden ze een prima wedstrijd.

Quote "Ik ben over Telstar wat positiever dan de vorige keer" NH Sport-presentator stef swagers

"Helemaal gezien de vele blessures hebben ze een prima maand achter de rug", aldus verslaggever Thomas Brood. In februari wacht de voetballers een moeilijk programma met wedstrijden tegen De Graafschap, Helmond Sport, NAC en ADO Den Haag. "Ik denk dat ze vier punten gaan pakken. Ik ben over Telstar wat positiever dan de vorige keer", is de verwachting van presentator Stef Swagers.

Ronald Koeman jr (l). met een redding - Pro Shots / Ron Baltus

Flitstransfer Denso Kasius naar Bologna Denso Kasius maakte op het laatste moment een droomtransfer naar Bologna. De rechtsback van FC Utrecht werd verhuurd aan FC Volendam, maar de ploeg van trainer Wim Jonk is Kasius dus per direct kwijt. Kasius heeft voor 4,5 jaar getekend en de transfersom ligt boven de drie miljoen euro.

Quote "Heeft FC Volendam zijn werk gedaan in de onderhandelingen met FC Utrecht?" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

FC Volendam krijgt slechts 'een schadevergoeding'. Technisch directeur Jasper van Leeuwen noemt geen bedragen, maar laat wel weten dat men daar niet al te veel van moet voorstellen. In elk geval minder dan honderdduizend euro. "Als je dan een kleine vergoeding krijgt dan vraag ik mij af of FC Volendam zijn werk heeft gedaan in de onderhandelingen met FC Utrecht", vindt verslaggever Stephan Brandhorst. Chef sport Edward Dekker verbaast zich erover dat een verhuurde speler zomaar verkocht kan worden en dat daar dan een kleine vergoeding tegenover staat voor de huurder. "Dan zit je als huurder altijd aan de slechte kant van de medaille." Van Leeuwen heeft desgevraagd laten weten dat deze afspraken zijn gemaakt, omdat het om een relatief lange verhuurperiode ging van anderhalf jaar.

Denso Kasius in actie bij FC Volendam - Pro Shots / George Deswijzen

Quote "Hij zegt dat het een jongensdroom is. Ik mis één woordje. Volgens mij is het een financiële jongensdroom" NH Sport-verslaggever thomas brood

Zonder één minuut te hebben gespeeld in de eredivisie gaat Kasius dus aan de slag op het hoogste niveau van Italië. Op de sportredactie vragen de verslaggevers zich af of hij wel minuten gaat maken. "Ik begrijp het, maar ik vind het wel jammer", zegt Dekker. "Hij zegt dat het een jongensdroom is. Ik mis één woordje. Volgens mij is het een financiële jongensdroom", lacht Brood.

Ajax kampioen en komst Ihattaren Ajax won vorige week met 2-1 van PSV en deelde een harde tik uit in de kampioensrace. "Ik zie het niet als mokerslag. De race is nog niet gelopen", werpt Swagers een blik vooruit naar het restant van het seizoen. Ook Brood denkt dat de eredivisie nog niet is beslist. Ajax staat na de overwinning eerste, maar PSV volgt op slechts twee punten achterstand.

Quote "Ajax neemt een zakelijk gokje door Ihattaren te contracteren" NH sport-chef edward dekker

Ajax contracteerde afgelopen weekend Mo Ihattaren. Het gevallen PSV-talent ging afgelopen zomer naar Juventus en werd verhuurd aan Sampdoria. Daar liep het spaak en Ihattaren keerde terug naar Nederland. "Stel dat het niets wordt dan kunnen ze twee miljoen afschrijven. Dat is niet veel voor Ajax. Als ze het wel lukt om hem weer fit te krijgen dan kunnen ze hem voor tien miljoen euro verkopen", is de mening van Brood. "Een zakelijk gokje", vult Dekker aan.

Mo Ihattaren - Pro Shots / Marcel van Dorst

Prima reeks AZ AZ lijkt de smaak te pakken te hebben en is na de slechte start behoorlijk geklommen in de eredivisie. De Alkmaarders staan nu vijfde met twee punten achterstand op nummer vier FC Twente.

Quote "AZ is bezig aan een sterke reeks. Ze kunnen zelfs meedoen om de derde plek" NH Sport-verslaggever stephan brandhorst

"Ik had het niet verwacht, maar een vierde plek zit er zeker in. De stand op de ranglijst liegt niet", zegt Brood. Brandhorst gaat een stap verder. "AZ is bezig aan een sterke reeks. Ze kunnen zelfs meedoen om de derde plek."

Een juichende Sam Beukema na zijn eerste goal en de 2500e voor AZ in de competitie - Pro Shots / Marcel van Dorst

EK zaalvoetbal in Nederland Het Nederlandse zaalvoetbalteam slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de kwartfinale van het EK in eigen land. In de allesbeslissende wedstrijd werd er met 3-2 verloren van Servië. Nederland wilde het zaalvoetbal op de kaart zetten. Swagers twijfelt of dat is gelukt."Ik heb niet 40 minuten lang geboeid zitten kijken." Ook Brandhorst is kritisch. "Ik vind het doel gewoon te klein. Je kan heel makkelijk de bus parkeren en dan komt niemand erdoor."

Amir Molkorai van FC Marlene baalt na de uitschakeling - Pro Shots / Remko Kool

Schaatsrel In de aanloop naar de Spelen wordt het schaatsteam van Irene Schouten gevolgd in een documentaire. De kijker ziet dat Schouten zich niet al te positief uitlaat over Ireen Wüst. Schouten en Wüst komen samen in actie op het onderdeel ploegenachtervolging, dus dat lijkt een bommetje te leggen in aanloop naar de Spelen.

Quote "De rijen zijn nu gesloten omdat de Spelen gaan beginnen. Ik betwijfel of al het oud zeer is weggepoetst" NH sport-chef edward dekker

Na uitzending van de documentaire werd volgens de betrokkenen de kou uit de lucht gehaald. "Ik vraag mij af of de rel gesust is. De rijen zijn nu gesloten omdat de Spelen gaan beginnen. Ik betwijfel of al het oud zeer is weggepoetst", is Dekker van mening. "Je hebt in een team altijd verschillende karakters. In dit team heb je twee leiders en dat botst", constateert Brandhorst.

Irene Schouten (r) met haar coach Jillert Anema - Orange Pictures

Corona Behoorlijk wat sportwedstrijden werden de afgelopen weken afgelast door te veel coronagevallen. Zo werd afgelopen weekend de gehele speelronde in de basketbalcompetitie bij de vrouwen afgelast. Ook bij het korfbal, handbal en diverse andere sporten verstoort het virus de competities. Toch zijn de maatregelen in Nederland versoepeld en mag er mondjesmaat publiek naar de wedstrijden. "Ik houd mijn hart vast. Je hebt altijd een harde kern die bij elkaar gaat zitten en lak heeft aan de regels. Het voetbal roept het over zichzelf af dat de stadions maar voor één derde gevuld zijn, maar ik denk dat je dit niet voorkomt", besluit Brood. Luister zondag 27 februari op NH Radio naar het volgende NH Sportforum!