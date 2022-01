Topfavoriet Schouten onderdeel van rel in olympische schaatsploeg

Er is onrust binnen de Nederlandse olympische schaatsploeg na het verschijnen van een videoserie over Irene Schouten en Team Zaanlander. De Hoogkarspelse spreekt in de aflevering samen met haar coach Jillert Anema slecht over teamgenoot Ireen Wüst.

Irene Schouten (r) met haar coach Jillert Anema - Orange Pictures

Volgens Schouten en Anema zou Wüst niet echt meedenken in het teambelang. Ook bondscoach Jan Coopmans wordt in een negatief daglicht gezet. Coopmans reageert tegen de Telegraaf dat hij teleurgesteld is over de uitspraken in de videoserie. "Ik vind het onthutsend en weinig verheffend. Ik wist niet wat ik zag", aldus de bondscoach.

Quote "Ik vind het onthutsend en weinig verheffend" Schaatsbondscoch Jan Coopmans

Coopmans is boos en wil in Peking om de tafel met Anema en met de achtervolgingsploeg bij de vrouwen, waar Schouten en Wüst onderdeel van uitmaken. Coopmans is vooral ontsteld over de uitspraken over Wüst. De vijfvoudig olympisch kampioen zou bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City niet hebben gehandeld in het teambelang en haar ploeggenoten niet op de juiste momenten in de rug hebben geduwd.

"Wat gesuggereerd wordt over Wüst, daar klopt echt geen donder van", vertelt Coopmans. "Ik begrijp niet hoe ze dit zo naar buiten hebben kunnen brengen. Ireen zet zich al jaren keihard in voor de ploeg." Het olympische schaatstoernooi begint zaterdag 5 februari met de 3000 meter voor vrouwen. Irene Schouten komt op deze afstand gelijk in actie. De kwartfinales van de ploegenachtervolging, met Schouten en Wüst, is een week later op zaterdag 12 februari.