Wordt 2022 het jaar van Irene Schouten?

Wordt 2022 dan het jaar voor Irene Schouten? De kans dat ze op de Olympische Spelen met haar huidige vorm minstens één gouden medaille wint is levensgroot.

Irene bevindt zich op dit moment, vlak na het OKT waarbij ze zich op vier afstanden plaatste, in een coronabubbel. Dit betekent dat ze zich ondanks haar superprestatie op het plaatsingstoernooi niet in een feeststemming bevindt. "Oud en nieuw viert ze niet, ze blijft thuis en gaat vroeg naar bed", aldus Simon Schouten, haar broer.

"Ook ik ga niet bij haar op de koffie tot de Olympische Spelen", vervolgt hij. De spelen beginnen in februari, voor Irene is het dus nog even doorbijten.

Volgens Piet Schipper, voorzitter van de inline-skatevereniging Radboud in Medemblik, waar Irene is begonnen, maakt ze een reële kans op drie keer goud en een keer zilver. Piet vertelt: "Bij de massastart ligt het net aan hoe de wedstrijd gaat, en bij de ploegenachtervolging denk ik dat Japan wint."

Topfavoriet

Op de individuele afstanden drie en vijf kilometer is Schouten volgens Piet topfavoriet. Dit komt vooral door de vorm waar Irene in verkeert. "Mensen denken dat ze te vroeg piekt, maar ik weet dat ze aan het einde van het seizoen altijd sterker wordt", aldus broer Simon Schouten.

Simon trainde vroeger altijd samen met zijn zusje, en volgens Piet Schipper is dat precies waar de kracht van Schouten vandaan komt. "Ze heeft altijd met de mannen meegetraind en kon zich altijd aan hun optrekken." Simon kan zich de trainingen nog goed herinneren: "Ik heb me tijdens die trainingen nooit ingehouden voor mijn zusje, ze is gruwelijk sterk."