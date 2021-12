Imponerende Irene Schouten pakt ticket voor Spelen, Merel Conijn grijpt net mis

Irene Schouten heeft op de 3.000 meter een ticket voor de Olympische Spelen bemachtigd. De schaatsster uit Hoogkarspel reed op het olympisch kwalificatie toernooi (OKT) in Heerenveen naar de snelste tijd: 3.55,64. Door de overwinning is ze zeker van een startplek in Peking. Merel Conijn komt één honderdste tekort.