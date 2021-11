Topvorm schaatsster Irene Schouten houdt aan: ze wint ook in wereldbeker

Irene Schouten uit Hoogkarspel blijkt nog altijd in goede doen. De schaatsster won in het Poolse Tomaszów vanmiddag de 3.000 meter bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Twee weken geleden was ze al drie keer de beste bij de NK afstanden.

Goud voor Irene Schouten op de 3.000 meter bij de wereldbeker in Polen - Pro Shots / Erik Pasman

Schouten kwam na vier minuten, vier seconden en één honderdste over de finish. Net als in Heerenveen twee weken geleden betekende dat een nieuw baanrecord. De Noord-Hollandse was ruim een seconde sneller dan nummer twee Isabelle Weidemann uit Canada.

Quote "Als ik me niet plaats voor de Olympische Spelen dan heb ik er niet zoveel aan" Schaatsster Irene Schouten

Ondanks de overwinning reageerde Schouten koeltjes bij de NOS. "Het was niet heel belangrijk om te winnen vandaag. En het ging ook eigenlijk niet zo goed. Ik ben blij, maar het gaat erom dat ik in december bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi goed rijd. Ik kan nu winnen, maar als ik me niet plaats voor de Olympische Spelen dan heb ik er niet zoveel aan." Dit weekend komt Schouten ook nog in actie op de 1.500 meter, de ploegenachtervolging en de massastart. Sprinters komen er niet aan te pas Bij de 500 meter voor mannen werd Merijn Scheperkamp negende bij zijn debuut in de A-groep. De Hilversummer dook wel onder de 35 seconden met een tijd van 34,94. Amsterdammer Dai Dai N'tab werd met 35,01 veertiende. Janno Botman uit Andijk deed 35,44 seconden over zijn 500 meter en eindigde daarmee als achtste in de B-groep.