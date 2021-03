Irene Schouten rijgt medailles aan elkaar in succesvol schaatsjaar: "Winnen went nooit"

HOOGKARSPEL - Waar Irene Schouten ook te bekennen was op het ijs, in bijna alle gevallen stond ze met een glimmende medaille op het podium. De schaatsster uit Hoogkarspel, die de laatste jaren al heerste op de massstart, was ook op de langebaan uiterst succesvol. "Winnen went nooit."

In De Westfries in Hoorn reed Schouten haar laatste rondjes van het seizoen. "Ze voelen niet meer zo bijzonder, want ik ben al niet meer in wedstrijdvorm. Vroeger was het wel altijd een momentje, maar nu sta ik binnen twee maanden alweer op het zomerijs in Thialf", zegt Schouten op het moment dat ze haar schaatsen aantrekt.

3.000m, 5.000m en massstart

De 28-jarige schaatsster won medailles op de NK, World Cups, EK allround en WK afstanden. Dat deed ze in verschillende disciplines: de 3.000 meter, 5.000 meter, de massstart en de ploegenachtervolging. "De komende jaren leg ik de focus op de 3 en 5 kilometer en de massstart", zegt Schouten, die daarmee verwacht veel wedstrijden te moeten rijden.

