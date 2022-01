Flitstransfer overdondert Volendam-speler Kasius: "Wist niet dat het zo serieus was"

Een dag of vier geleden werd het eerste contact gelegd. Gisteren vloog Denso Kasius naar Noord-Italië om een contract voor 4,5 jaar bij Bologna te tekenen en vandaag was hij weer terug in Nederland. Morgen neemt de rechtsback afscheid van zijn ploeggenoten bij FC Volendam. "Dit is gewoon een jongensdroom. "

Denso Kasius - Por Shots / Sonny Lensen

"Toen we een dag of drie, vier geleden een zoommeeting met Bologna hadden, wist ik niet dat het zo snel zo serieus zou zijn" vertelt de pas 19-jarige voetballer die door FC Volendam van FC Utrecht werd gehuurd. "Ze wilden dat ik zo snel mogelijk naar Italië kwam. Zij waren er al uit met Utrecht. Het ging er alleen nog om wat ik er van vond."

"Mijn gevoel was goed", vervolgt Kasius. "Natuurlijk was het spannend toen ik daar het vliegtuig uitstapte. We hebben alles snel geregeld. Het is zuur voor Volendam, omdat je meedoet voor het kampioenschap, maar zo'n kans krijg je misschien maar één keer in je leven. Daarom vond ik dat ik hem moest pakken." De nummer dertien van de serie A telt naar verluidt drie miljoen euro neer voor Kasius. Een bedrag dat volgens onbevestigde berichten zou kunnen oplopen tot vier miljoen. FC Volendam krijgt volgens technisch directeur Jasper van Leeuwen 'een schadevergoeding'. Over de hoogte daarvan doet Van Leeuwen geen mededelingen behalve dat het minder dan tien procent van de afkoopsom is.

"Als er zo'n bedrag voor je wordt neergelegd, spreekt daar vertrouwen uit", zegt Kasius. "Het is een jongensdroom om in het buitenland te voetballen en centjes te verdienen. Het klopt dat ik niet veel van Bologna wist. Ze hebben een mooi trainingscomplex en een groot stadion. Voor mij hadden ze een goed plan liggen. Ik word er een echte wing-back." Landgenoten Mitchell Dijks (ex-Ajax) en Jerdy Schouten (ex-Telstar) spelen ook voor Bologna. "Jerdy heb ik op de club gesproken en Dijks kwamen we toevallig tegen toen we uiteten gingen. Ze waren allebei heel positief." Bayern München Op het allerlaatste moment zou Bayern München nog een ultieme poging hebben gewaagd om Kasius te contracteren. Dat er een privéjet klaar zou staan om de voetballer naar Zuid-Duitsland te vliegen, is hem onbekend. "Volgens mij was het niet heel serieus. Ik hoorde wel dat ze al vijf rechtsbacks bij het eerste hebben en drie bij Jong. Dan word je negende rechtsback bij Bayern. Ik weet niet of je daar vrolijk van wordt." Kasius speelde 35 wedstrijden voor FC Volendam waarin hij 6 doelpunten maakte. Voor FC Utrecht kwam hij niet in het eerste uit. Morgen neemt Kasius afscheid bij FC Volendam.