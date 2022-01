Bologna kaapt Denso Kasius weg: FC Volendam raakt rechtsback per direct kwijt

“De huur van Denso met een looptijd van anderhalf seizoen was destijds een bewuste keuze, gebaseerd op de inschatting van zijn talent en onze visie en ervaring in talentontwikkeling", zegt technisch directeur Jasper van Leeuwen. "Bij Denso heeft dit heel goed uitgepakt en hij is hier overduidelijk tot bloei gekomen.”

"In onze ogen was dit proces nog niet helemaal afgerond", gaat Van Leeuwen verder. "En belangrijker nog: wij zijn en blijven overtuigd dat Denso er komende zomer nog veel beter voor zou staan, óók qua carrièrekeuzes. Dit hebben we allemaal open kunnen bespreken de afgelopen maanden, maar nu is er toch een punt gekomen dat FC Utrecht en Denso daar een andere keuze in maken. Dat moeten we respecteren, al is het een grote aderlating voor Volendam."

Bayern München

Last-minute heeft Bayern München nog geprobeerd om Kasius voor de neus van Bologna weg te kapen. Volgens diverse bronnen stond er een privéjet naar München klaar, maar de speler en zijn management geloofden in het verhaal van Bologna. Bij de club uit de Serie A tekent Kasius een contract tot medio 2026. Bij Bologna komt Kasius in een team met onder andere Mitchell Dijks uit Purmerend en oud-Telstar speler Jerdy Schouten.