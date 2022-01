Serie A lonkt voor Kasius, FC Volendam kan slechts afwachten

Het zijn spannende uren voor FC Volendam. De koploper van de eerste divisie gaat misschien sterkhouder Denso Kasius kwijtraken. De huurling van FC Utrecht staat in de belangstelling van Bologna. Technisch directeur van FC Volendam Jasper van Leeuwen kan op dit moment nog niks zeggen over deze eventuele transfer.

"Het is in eerste instantie een zaak tussen FC Utrecht en Bologna", vertelt Jasper van Leeuwen aan NH Sport. " Ik kan hier verder niks op zeggen. Ook niet op de vraag hoe serieus de interesse is."

Beloning

Voor Denso Kasius zelf zou het een fantastische beloning zijn. De negentienjarige rechtsback is bezig aan een geweldige ontwikkeling bij FC Volendam. Een jaar geleden verhuurde FC Utrecht hem aan de Volendammers. Onder trainer Wim Jonk was Kasius vanaf dag één een zekerheidje en speelde hij tot nu toe 35 competitieduels voor FC Volendam en scoorde daarin zes keer.

Domper

Het zou dus een flinke domper zijn voor FC Volendam als hij vertrekt. "Ja, dat zeker," aldus Van Leeuwen over Kasius. "Al is dat een inkoppertje." Bologna is op dit moment de nummer dertien van de Serie A.

FC Volendam speelt vrijdag in eigen huis de volgende wedstrijd. Heel toevallig is Jong FC Utrecht dan de tegenstander. Of Kasius erbij is tegen zijn werkgever is de nog de vraag.