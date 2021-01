FC Volendam huurt verdediger Denso Kasius van Jong FC Utrecht

De in Delft geboren Kasius begon in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en belandde vervolgens na vier seizoenen Feyenoord bij ADO Den Haag. In 2018 pikte FC Utrecht hem op. Bij de club uit de Domstad heeft Kasius een contract tot medio 2023. FC Volendam heeft geen optie tot koop.

De verdediger debuteerde bijna een jaar geleden voor Jong FC Utrecht. Dit seizoen kwam hij zes keer in actie voor de beloften, waarvan twee keer als basisspeler. Kasius sluit per direct aan bij de selectie van trainer Wim Jonk.

Zondag speelt FC Volendam om 12.15 uur thuis tegen De Graafschap.