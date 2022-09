Rechter verwerpt bezwaren ondernemers Velsen, eerste asielzoekers komen einde middag

Vanaf nu kunnen er écht asielzoekers naar Velsen-Noord komen. Dat heeft de rechter zojuist geoordeeld. Het belang van de noodopvang van asielzoekers weegt volgens de uitspraak zwaarder dan dat van de ondernemers, die het terrein te onveilig vinden voor bewoning. Maar dat de opvang er is gekomen zonder de juiste omgevingsvergunning, verdient volgens de rechtbank 'niet de schoonheidsprijs'. De eerste tijdelijk bewoners worden vanmiddag al verwacht.

Het COA verwachtte vorige week al vandaag de eerste bewoners van de SIlja Europa te kunnen begroeten, maar moest vanmorgen en vanmiddag toch nog even wachten op groen licht van de rechter. Die boog zich over de vraag: mag de gemeente voor de noodopvang van duizend asielzoekers afwijken van het bestemmingsplan van het industrieterrein bij de VOB-kade in Velsen-Noord? Ja, is het antwoord. Het COA laat er na de uitspraak geen gras over groeien: zo rond vijf uur/half zes zouden de eerste mensen al aankomen, zegt een woordvoerder.

Vorige week nam de gemeente een zogenaamd gedoogbesluit, waarmee de noodopvang van asielzoekers en de benodigde bouwwerkzaamheden aan de kade tot 1 maart mogelijk zouden worden. Maar ondernemers aan de kade denken daar anders over: zij voorzien dat de bedrijfsveiligheid op het terrein én de veiligheid van de nieuwe bewoners in gevaar gaan komen.

Tik op de vingers De rechtbank is het niet met de ondernemers eens. Dat het cruiseschip bij een bedrijf ligt met gevaarlijke activiteiten is 'onvoldoende onderbouwd', is het oordeel. Bovendien doet de gemeente volgens de rechter 'met het plaatsen van hekken en andere maatregelen' genoeg om het terrein veilig te maken en eventuele overlast van de nieuwe bewoners te beperken. Ook kunnen de bedrijven naast het cruiseschip gewoon door blijven werken, denkt de rechter: "Hoewel de manoeuvreerruimte van een bedrijf wordt beperkt, is niet gebleken dat het bedrijf zijn bedrijfsactiviteiten helemaal niet meer kan uitvoeren." De gemeente Velsen en COA krijgen wel een kleine tik op de vingers van de rechter: de juiste volgordelijkheid der dingen was geweest: eerst de omgevingsvergunning en daarna pas het schip, in plaats van andersom, geeft de rechter te kennen.

Niet in beroep Ondernemer Gerrit de Vries, die de zaak namens de ondernemers aanspande, heeft zich er inmiddels bij neergelegd dat de asielzoekers zulen komen. "We kunnen niet in beroep tegen deze uitspraak. Er loopt nog wel een ander bezwaarschrift bij de gemeente, maar ik verwacht niet dat dat nog iets uithaalt na deze uitspraak." Burgemeester Frank Dales laat op Twitter weten blij te zijn met de uitspraak van de rechter. Het COA en de gemeente Velsen kunnen vandaag eindelijk echt beginnen met de noodopvang van asielzoekers in Velsen-Noord, na een verre van vlekkeloze voorbereiding. Bericht gaat verder.

Zojuist deed de rechter uitspraak n.a.v. een kort geding. Goed nieuws: vluchtelingen mogen aan boord van de Silja Europa! Ik ben blij dat we in Velsen bijdragen aan de oplossing van de crisis. Vluchtelingen krijgen de menselijke opvang die ze verdienen. Zo doen we dat in Velsen! — Frank Dales (@FcDales) September 26, 2022