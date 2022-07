Nieuwe miskleun bij komst vluchtelingen Velsen-Noord: kade blijkt niet geschikt voor zeecruiseschip

Een zeecruiseschip om duizend mensen op te vangen is te groot om veilig te kunnen aanmeren aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Dat concludeert Rijkswaterstaat. Dat betekent niet dat de opvang van de baan is: het Rijk onderzoekt nu twee alternatieve opties: nog eens kijken of de kade snel geschikt kan worden gemaakt, óf meerdere, kleinere cruiseschepen op dezelfde plek.

Het voornemen om duizend asielzoekers in Velsen-Noord op te vangen loopt niet bepaald van een leien dakje: bijna twee weken geleden bleek dat het beoogde schip voor de vluchtelingenopvang, de Victoria I, niet meer beschikbaar was. En nu 'heeft het Rijk op basis van het oordeel van Rijkswaterstaat (RWS) besloten dat zij de veiligheidsrisico’s aan de VOB-kade onacceptabel vindt', schrijft het college van B&W van Velsen aan de raad.

In de brief aan de raad benadrukt het college twee dingen: de gemeente Velsen wil nog steeds bijdragen aan een oplossing voor de vluchtelingencrisis, én aan de eerder door de gemeente gestelde voorwaarden wordt niet getornd.

Hoe de opvang er uiteindelijk ook uitziet, het maximum aantal van 1.000 en tijdelijk 1.200 vluchtelingen in de gemeente Velsen blijft onveranderd, net als de einddatum van de opvang, 1 maart. Wat de begindatum van de opvang ook zal zijn, aldus de brief. Wanneer die datum precies is, is nog onduidelijk.

'Bij sterke wind kan het schip losraken'

Maar de opvang moet wel veilig zijn voor iedereen, vinden alle partijen. Volgens RWS kan 'een zeecruiseschip bij sterke wind losraken van de kade', met alle gevolgen van dien voor bewoners van het schip en het andere scheepsverkeer in het kanaal. Dat is niet het enige: "Ook moet het mogelijke effect van de bouwwerkzaamheden op de nabijgelegen Velsertunnel beter in kaart worden gebracht", aldus RWS.

Om toch zo snel mogelijk het overbelaste opvangcentrum in Ter Apel te kunnen ontlasten, onderzoekt het Rijk twee opties: een externe adviseur moet in kaart brengen of en hoe de VOB-kade tóch snel geschikt gemaakt kan worden. Mocht dat lukken, dan is er overigens nu daadwerkelijk een schip beschikbaar, heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente gemeld. Inmiddels zou er een contract zijn afgesloten met een rederij.

Daarnaast onderzoekt het Rijk of er meerdere, kleinere riviercruiseschepen op dezelfde plek aan de VOB-kade kunnen liggen.

Zaandam

Naast de duizend vluchtelingen gaat de gemeente zeker zo'n zestig tot honderd minderjarige asielzoekers opvangen in Driehuis. De eerste jongens en meisjes worden daar 1 oktober verwacht, aldus het college.

Ook elders in de provincie blijkt het lastig een plek te vinden voor een vluchtelingencruiseschip: in Zaandam gooide een te grote verwachte stikstofuitstoot roet in het eten.

Volgens een woordvoerder van de gemeente van de gemeente is dat in Velsen-Noord geen probleem. Zij gaat er namelijk van uit dat het schip voornamelijk op walstroom kan draaien. "Wanneer dit niet volledig kan, dan gaan we voor de meest duurzame alternatieve oplossing; een zo stil, schoon en veilig mogelijke generator. De raad en inwoners hebben ons dit ook nog expliciet meegegeven en zo willen we ook dat het gaat gebeuren."