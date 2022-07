Eindelijk weer een busdienst in Velsen-Noord, dankzij komst vluchtelingenboot: "Het is wrang"

Het is de bewoners van Velsen-Noord nog steeds een doorn in het oog: de bus rijdt niet meer door hun dorp. Hoewel de lijn al een jaar of acht is opgeheven, kunnen ze er maar slecht aan wennen dat ze niet meer zijn aangesloten op het busnet. Het openbaar vervoer laat Velsen-Noord links liggen. Het is domweg niet rendabel.

Maar zie. Er gaat toch weer een bus rijden, zij het tijdelijk. Het is het gevolg van de aanwezigheid per 1 augustus van duizend vluchtelingen op een cruiseschip in het Noordzeekanaal. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vindt dat de bewoners van dit 'botel' de mogelijkheid moeten hebben naar het centrum van Velsen-Noord of de markt in Beverwijk te gaan. Positieve bijvangst voor de mensen uit Velsen-Noord is dat ook zíj gebruik mogen maken van de pendeldienst. Over dat gebaar is aan de ene kan blijdschap, maar aan de andere kant vinden de Velsenoorders het wrang dat de vluchtelingen krijgen wat hén al jaren is onthouden. Tekst gaat verder onder de video

Jopie Hanssen/Bus Velsen-Noord - NH Nieuws

"Ik ben er blij mee hoor, we hebben er niet voor niks tegen geprotesteerd. Maar begrijpen doe ik het niet", zegt Jopie Hansen, bewoner van zorgcentrum De Schulpen. "Dat het nu opeens wel kan omdat er vluchtelingen zijn, vind ik vreemd." Cees Sintenie, fractievoorzitter van het CDA in Velsen, noem het 'wrang' dat er nu wél een busdienst op touw wordt gezet. Hij ziet het als een doekje voor het bloeden. "Leuk hoor dat de gemeente de inwoners van Velsen-Noord tegemoet komt. Maar laten de mensen zich realiseren dat het maar voor een half jaar is. Deze dienst wordt betaald door het COA. Dat geld is er straks natuurlijk niet meer als de boot weg is. We moeten nu kijken of er ook iets blijvend kan komen."

Buurtbus Zelf is hij al jaren vrijwilliger op de buurtbus die rijdt tussen Haarlem-Noord, Bloemendaal en Overveen. Die expertise wilde hij vier jaar geleden inzetten om een dergelijke dienst ook in Velsen-Noord van de grond te krijgen. "We hebben gesprekken gehad met het wijkplatform hier. Ons bestuur heeft aangeboden de mensen te helpen een stichting op te richten en bij te staan bij het invullen van allerlei formulieren en het uitstippelen van een busnetwerk. Helaas is er maar één gesprek geweest. Een vervolg is er nooit gekomen. Terwijl het dus wel kán. Waar ik vrijwilliger ben, hebben we een ploeg van veertig man die het prachtig vindt om te doen", aldus Cees. Jopie Hanssen hoopt van harte dat zo'n initiatief ook in haar dorp van de grond komt. Kan ze weer eens wat vaker op pad met haar leeftijdgenoten uit De Schulpen. "Want thuis zitten is ook maar niks."

