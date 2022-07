Protest heeft geen effect, cruiseschip komt in Velsen-Noord: "Inspraak voor de show"

Het felle protest van inwoners van Velsen-Noord tegen de komst van een cruiseschip met duizend vluchtelingen, heeft geen effect gesorteerd. Gister besloot het college van burgemeester en wethouders dat het 'botel' er komt, voor een half jaar. Ook de huisvesting van honderd jonge asielzoekers in Driehuis gaat door.

Voor de mensen In Velsen-Noord is het helder: de inspraakavond van maandag is alleen voor de show geweest. Burgemeester Frank Dales had zijn beslissing allang genomen. Dat cruiseschip in het Noordzeekanaal, vijfhonderd meter van de bebouwde kom, moest en zou er komen. Hun 'inspraak' had daar geen enkele invloed meer op. "Natuurlijk niet", zegt een man die net uit de supermarkt komt. "Maar ik vind het toch goed dat we onze stem hebben laten horen. En we gaan ermee door. Ze moeten weten dat we niet met ons laten sollen."

Niet helemaal zinloos Helemaal zinloos is de protestmars maandagavond naar de plek waar het schip komt te liggen niet geweest. Als tegemoetkoming gaat Dales serieus werk maken van walstroom. Daardoor hoeven de motoren van de boot niet te blijven draaien waardoor een aanslag op het milieu wordt voorkomen. Ook heeft hij toegezegd in te grijpen zodra zich incidenten voordoen met de vluchtelingen. Dan zal het schip worden verplaatst. Maar de meest opmerkelijke tegemoetkoming is dat er weer een bus gaat rijden in het dorp. De bus wordt ingezet om de vluchtelingen naar het centrum van Velsen-Noord en Beverwijk te vervoeren, maar de Velsenoorders mogen er ook gebruik van maken. "Bijzonder dat het nu wel kan", zegt een man in het centrum. "Ze hebben het eerst wegbezuinigd. De oudjes hier moesten hun uitjes maar zelf regelen. En nu kan het opeens wel." Tekst gaat door onder de video.

Bootbewoners en inwoners van Velsen-Noord samen in de bus. Wellicht komt het de integratie van de vluchtelingen ten goede. Dat zou welkom zijn. In Velsen-Noord wonen veel mensen met een buitenlandse achtergrond. "Daardoor ontbreekt de cohesie", zegt Leo Aardenburg, bloemenman en raadslid voor Levendig en Gezond Velsen (LGV). "En dan nu nog eens duizend vluchtelingen erbij. Dat kan niet. De rek is er uit."

Quote "Het geld dat dit de gemeente oplevert, zou in Velsen-Noord gestoken moeten worden" Leo Aardenburg, raadslid LGV

Frank Dales denkt dat de bijdrage die zijn gemeente levert aan het oplossen van het vluchtelingenprobleem Velsen op de kaart zet in Den Haag. De overheid zou hebben toegezegd Velsen bij prangende kwesties te helpen. Aardenburg heeft zo zijn twijfels. "Als er geld beschikbaar komt, zal dat wel weer naar 'Van Pont tot Park' gaan (een stadsvernieuwingsproject in IJmuiden). Wat hebben wij daar in Velsen-Noord daar aan? De gemeente zou dit moment moeten aangrijpen om de problemen in Velsen-Noord aan te pakken en het geld in de opbouw híer te steken. Dan heeft de komst van dat schip toch nog enig nut gehad. Maar ik vrees het ergste."

