Zeecruiseschip voor 1.078 vluchtelingen komt niet naar Zaandam vanwege stikstof

Zeecruiseschip De GNV Aurelia komt vanwege de stikstofuitstoot definitief niet naar Zaandam. Dat laat burgemeester Jan Hamming in een brief weten aan de gemeenteraad. De 'hotelboot' zou zo'n 1.078 Oekraïners opvangen. Er wordt wel nog gekeken om een andere geschikte opvang te realiseren, mogelijk in de vorm van een ander schip.

"De GNV Aurelia is een ouder schip dat niet op walstroom kan worden aangesloten, waardoor het is aangewezen op generatoren die stikstof uitstoten", schrijft de burgemeester in de brief. "Alle stikstofbeperkende maatregelen zijn onderzocht, maar bieden onvoldoende mogelijkheden om de uitstoot te beperken binnen de geldende stikstofnormen."

Andere schepen

Op dit moment liggen er in de Havenbuurt van Zaandam twee vluchtelingenboten. Hier verblijven zo'n 200 bewoners. Dit heeft grote impact op de buurt. "Mensen maken zich terecht zorgen over de veiligheid", zei Erik van Druenen, themamanager vluchtelingen van gemeente Zaanstad eerder tegen NH Nieuws. Volgens hem zien mensen drugsgebruik en hangen de vluchtelingen op ongewenste plekken. "Wij moeten zorgen dat dat minder gaat gebeuren."

De vraag naar opvangplekken is groot en daarom kijkt de gemeente Zaanstad nu naar andere schepen om een geschikte ontvangstlocatie voor Oekraïense vluchtelingen te creëren, maar op dit moment is het niet duidelijk hoe nu verder.