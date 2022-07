Vanavond bewonersbijeenkomst over 'Oekraïne-boten' in Zaanse Havenbuurt

Het is al een tijdje het gesprek van de buurt: de boten aan de Zaanse Havenstraat waarop gevluchte Oekraïners zijn opgevangen. Vanavond is er een bijeenkomst om de bewoners bij te praten.

Vorige week werd duidelijk dat de boten tot eind november 2023 blijven liggen: de gemeente heeft daarvoor een optie in het contract met de ondernemer gebruikt. Duidelijk is dat er flink wat te doen is rondom dat besluit. Wisselende gevoelens Als we een rondje door de buurt lopen, horen we verschillende geluiden van de bewoners. Veel van hen hebben niet door dat er vanavond een bijeenkomst is. Een mevrouw vertelt ons dat ze boos is en ook niet vriendelijk benaderd is door één van de medewerkers van de boot. Toch komt ze niet naar de bijeenkomst vanavond. Ze komt net terug van vakantie, 'we waren er even uit'. Ze zegt uit te kijken naar november 2023, als de boten weg zijn. NH Nieuws nam in mei een kijkje toen de eerste boot aankwam. Tekst loopt door onder de video

Sommige mensen voelen zich bedonderd, zo horen we nu. Er was ze in de eerste bijeenkomst beloofd dat er alleen vrouwen en kinderen uit Oekraïne op de boten zouden komen, maar ze zien veel mannen op de boot van een duidelijk andere afkomst. Er is parkeerdruk, irritatie over hangende mensen in de speeltuin en (onder andere 's nachts) geluidsoverlast.

De boten liggen er nu bijna twee en een halve maand. Ongeveer tweehonderd mensen zijn op de boten ondergebracht. De gemeente liet de bewoners in een brief weten dat de meeste mensen inmiddels werk hebben gevonden in Nederland. De kinderen gaan overdag naar school en worden met busjes heen en weer gebracht.

Er zijn ook mensen die weinig klachten hebben. Een overbuurman, dicht in de buurt van de boten, vindt het juist wel gezellig, die reuring voor zijn deur. Hij grinnikt: "Eerst zag ik alleen oude mensen die de hond uitlieten." Zijn kind speelt met de kinderen van vluchtelingen voor de deur en dat vindt hij waardevol. Ook een mevrouw die de hond uitlaat ervaart niet veel last. Haar man is dj, hij wil graag een feest organiseren op de boot. Oplossingen In de brief die de bewoners kregen beloofde de gemeente onder de medewerkers van de boot te vragen om hun auto bij de snackbar te parkeren en niet voor de deur van de bewoners. Ook kwam de belofte een ondergrondse afvalcontainer te gaan gebruiken, 's avonds de gordijnen van de lounge dicht te doen zodat er minder licht naar buiten komt en na 22.00 uur geen eten meer te laten bezorgen. Vanavond is er van 19.00 tot 20.00 uur een mogelijkheid voor de bewoners om een kijkje op de schepen te nemen. Aansluitend is de bewonersbijeenkomst in het Havenkwartier. NH Nieuws is daarbij aanwezig en doet morgen verslag.