Eerste van de twee vluchtelingencruiseboten aangemeerd in Zaandam

De Lisabelle is niet te missen in de Zaan. De enorme rivierkruiser ligt voor een jaar aan de Havenstraat en kan 155 vluchtelingen herbergen. Binnenkort zal een tweede schip dat niet onder doet voor de Lisabelle aanmeren. De komst van de schepen ligt in de buurt gevoelig omdat er voor overlast wordt gevreesd.

Bij de buurt bewoners is er zeker besef dat er wat gedaan moet worden voor de vluchtelingen, maar dat dit nu ten koste gaat van hun uitzicht en rust is voor sommigen even slikken.

Tijdens een eerste buurtoverleg liepen de gemoederen hoog op. Bewoners maken zich vooral zorgen over geluid- en stankoverlast, maar ook over de druk die de ruim 200 nieuwe buren op de buurt gaan hebben. De kapitein van het schip, Oskar van Spierenburg, zegt dat er zo veel mogelijk is gedaan om het geluid te beperken. Vanavond zal de buurt dat voor het eerst ervaren.

Afzuiginstallatie

Voor de nieuwe bewoners wordt gekookt op het schip en daarvoor moet de afzuiginstallatie aan. Dat kan enige overlast geven volgens de kapitein. Voor de stroomvoorziening moet de motor van de Lisabelle blijven draaien en ook dat is buiten het schip te horen.

Buurtbewoners hebben een klankbordgroep opgericht waar alle hulp en klachten kunnen worden gedeeld. Er wordt nog onderzocht of het schip aangesloten kan worden aan het stroomnetwerk op de wal zodat de geluidsoverlast minder wordt.

De schepen mogen voor maximaal anderhalf jaar blijven liggen en zullen waarschijnlijk voor het weekend de eerste vluchtelingen aan boord nemen.