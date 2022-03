Hotelboot vluchtelingen niet naar Velsen, maar naar Zaandam

Eerder bracht NH Nieuws dat de hotelboot van Huizen naar de gemeente Velsen, in de regio IJmond zou verhuizen. Dit bevestigde zowel de wethouder van Huizen als de locatiemanager van het COA op de hotelboot. Uiteindelijk is besloten de boot te verhuizen naar Zaandam. Dit is de tweede boot die er komt te liggen in Zaandam, dat er een tweede boot kwam is al eerder aangekondigd.

Op de vraag hoe het kan dat zowel de locatiemanager als de wethouder van Huizen zeggen dat de boot nu naar Zaandam gaat, in plaats van Velsen, zegt de woordvoerder dat het gaat om een 'miscommunicatie'. "We moeten met zoveel verschillende mogelijke locaties rekening houden. Het kan zijn dat ze zich hadden vergist in de locatie."

144 vluchtelingen

Aan boord van de hotelboot wonen nu 144 vluchtelingen, afkomstig uit landen als Syrië, Turkije en Eritrea. Oekraïense vluchtelingen zitten hier niet bij. Op 24 december vorig jaar meerde de boot aan in de haven van Huizen. Op 1 april zou de boot gepland staan te vertrekken.