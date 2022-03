Hotelboot vluchtelingen van Huizen naar Velsen, gemeente zelf ontkent

De hotelboot in de Haven van Huizen die vluchtelingen huisvest gaat naar Velsen. Dat zegt zowel de Huizer wethouder Maarten Hoelscher als locatiemanager van het COA Pieter Deinum. Opvallend is dat Velsen zelf deze verhuizing ontkent.

De verantwoordelijk wethouder in Huizen, Maarten Hoelscher, zegt dat de boot naar Velsen gaat. "Ik zou hem liever houden, aangezien er nu veel opvang nodig is." De daadwerkelijke verhuizing duurt volgens hem wat langer omdat Rijkswaterstaat de spreekwoordelijke boot afhoudt. Zo zou er nog gezocht moeten worden naar een goede locatie.

Hoelscher is niet de enige die de verhuizing naar Velsen bevestigt. Dat doet ook Pieter Deinum, COA-locatiemanager van de boot, in het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub. In het radioprogramma vertelt Deinum dat de boot binnenkort zal aanmeren in Velsen, in de gemeente IJmond. "Zoals het er nu voorstaat gaat het schip verplaatst worden naar Velsen bij IJmuiden. Dat moet wel nog even bouwtechnisch geregeld worden." De COA-locatiemanager gaat zich dan nu inzetten om deze groep vluchtelingen bij elkaar te houden. "Omdat het zo goed gaat."

Velsen ontkent

Opvallend is dat Velsen zelf ontkent dat de boot daadwerkelijk naar Velsen gaat. "De genoemde hotelboot is één van de mogelijkheden die we onderzoeken. Dit is echter niet definitief, daarvoor hebben we eerst nog dingen uit te zoeken", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Denk hierbij aan wat hiervoor een geschikte aanmeerplek kan zijn. Daar zijn we nu mee bezig."

144 vluchtelingen

Aan boord van de hotelboot wonen nu 144 vluchtelingen, afkomstig uit landen als Syrië, Turkije en Eritrea. Oekraïense vluchtelingen zitten hier niet bij. Op 24 december vorig jaar meerde de boot aan in de haven van Huizen. 1 april zou de boot gepland staan te vertrekken.