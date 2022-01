15 besmette asielzoekers mogen uit isolatie, maar blijven in quarantaine op hotelboot

De vijftien met corona besmette asielzoekers op de hotelboot in het Nautische kwartier van Huizen mogen uit isolatie. Dat maakt locatiemanager van het Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) Pieter Deinum bekend in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

De vijftien besmette asielzoekers mogen weliswaar uit isolatie, maar moeten nog wel tot donderdag 27 januari in quarantaine blijven. Daarna mogen ze in afspraak met de GGD allemaal het schip af, mits ze negatief zijn getest. Het verschil legt Deinum als volgt uit. "Isolatie is dat ze alleen op de kamer zitten en geen contact hebben met de andere bewoners. Bij quarantaine mag je overal op het schip verblijven, zoals bijvoorbeeld op het dek of op een bepaald deel van de kade."

Vorige week werd bekend dat de complete hotelboot met asielzoekers in quarantaine moest. Dit nadat er twee mensen positief werden getest. Later werd duidelijk dat dit aantal was toegenomen tot vijftien. Op dit moment zitten er in totaal 117 asielzoekers aan boord.

Daarnaast zijn er tien medewerkers van de reder 24 uur per dag aan boord. Deze medewerkers zitten nu ook in quarantaine. Verder zijn er twee beveiligers en vier COA-medewerkers aan boord, die zitten niet in quarantaine.

Gemoedelijk

Sprake van muiterij op de hotelboot is er volgens Deinum nog niet. "Alle vijftien voelen zich niet ziek, maar begrijpen de situatie hartstikke goed." De sfeer aan boord noemt Deinum 'gemoedelijk' en 'fijn.' Het schip zou genoeg ruimte hebben om de asielzoekers niet het gevoel te geven dat ze op elkaars lip zitten.

