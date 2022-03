Vanaf mei plek voor 320 asielzoekers op tweede opvangboot in Zaandam

In de Achterhuispolder in Zaandam komt vanaf begin mei een tweede boot voor asielzoekers te liggen. Dat meldt de gemeente Zaanstad. Op de boot kunnen ongeveer 320 asielzoekers worden opgevangen.

Dat de tweede boot nodig is, komt omdat er in Nederland op dit moment een structureel tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad laat weten dat de landelijke opvanglocaties vol zitten door de stijgende instroom en het grote aantal vergunninghouders die in de noodopvang en azc's wachten op een woning.

"Ongeacht waar vluchtelingen vandaan komen, kunnen we mensen niet in de kou laten staan"

"De toestroom van asielzoekers die vanwege de oorlog in Oekraïne wordt verwacht, komt daar nog eens bovenop. We staan als samenleving voor een fikse uitdaging om hier passende oplossingen te verzinnen. Maar we hebben geen keuze", aldus Hamming. "Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een plek te bieden aan mensen in nood. Ongeacht waar vluchtelingen vandaan komen, kunnen we mensen niet in de kou laten staan."

Geen veldbedden

Momenteel ligt de boot nog in Griekenland en is nog niet klaar voor opvang. "Het kost tijd deze naar Nederland te varen en gereed te maken voor opvang. Omdat voor asielzoekers extra opvangplekken snel nodig zijn, wordt begin april een riviercruiseschip aangelegd totdat de tweede boot klaar is", aldus de gemeente. "Op deze tijdelijke boot kunnen 150 asielzoekers terecht. Door deze oplossing hoeven de asielzoekers niet op veldbedden in een crisisopvang ondergebracht te worden."