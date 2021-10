'Hotelboot' voor asielzoekers bijna klaar: een kijkje achter de schermen

Zaanstad en het COA hebben afgesproken dat de gemeente zelf niet bij hoeft te dragen aan de kosten. Verder wordt er gelet op de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. Zo is er een ontmoetingsruimte dichtbij de locatie, want verder is er niet veel te doen op het bedrijventerrein. Ook is er een beveiligingsbedrijf ingeschakeld.

De boot en de locatie zijn bekend bij het COA: in 2014 werden er hier ook vluchtelingen opgevangen. Stricker hielp toen ook mee. Ze zegt dat het COA van die periode heeft geleerd: zo gaat er straks bijvoorbeeld meer aandacht uit naar het voorlichten van de asielzoekers over het verkeer. In Nederland, maar ook zeker op deze specifieke plek aangezien er veel vrachtverkeer is. Ook zegt ze dat de organisatie tijdens de gehele periode in gesprek wil blijven met bewoners en ondernemers.

"We kunnen niet beloven dat er nooit voorvallen zullen zijn. Die zijn er in elk dorp en een AZC is net een dorp. Maar we zijn altijd bereikbaar: voor calamiteiten, maar ook voor bezorgde bewoners. We zullen altijd ons best doen om eventuele knelpunten op te lossen."