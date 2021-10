Geen asielzoekers op Hembrugterrein, COA vraagt Zaanstad om noodopvang op boot

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil vanwege de hoge druk om asielzoekers op te vangen gebruik maken van de 'hotelboot' in de Achtersluispolder in Zaandam. Daar is eerder ook gebruik van gemaakt. Het COA heeft het verzoek gedaan aan Zaanstad omdat er op korte termijn geen opvang mogelijk is in de Taetshallen op het Hembrugterrein.