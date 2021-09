COA wil Afghaanse vluchtelingen opvangen op Hembrugterrein

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Zaanstad gevraagd of ze tijdelijk 300 vluchtelingen uit Afghanistan kan opvangen in de Taetshallen op het Hembrugterrein in Zaandam. De gemeente Zaanstad gaf al eerder aan dat ze noodopvang wilde bieden aan de asielzoekers.