Zaanstad gaat praten met COA over mogelijke opvang vluchtelingen

De gemeente Zaanstad wil in gesprek gaan met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om te kijken waar de gemeente hulp kan bieden bij de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan. Dat laten burgemeester en wethouders van de gemeente weten na een brief van meerdere partijen over de hulp.

Burgemeester en wethouders laten weten dat de gemeente samen met het COA kijken waar nu behoefte aan is. Dat betekent wel dat momenteel nog niet duidelijk is of en hoe Zaanstad precies gaat helpen.

"We willen kijken wat het COA nodig heeft, waar we hulp kunnen bieden", zegt woordvoerder Sebastiaan Hoek. "We vinden de situatie in Afghanistan verschrikkelijk. Daarom nemen we contact op met het COA. Daarna gaan we kijken of we in staat zijn om die hulp aan te bieden."

Pro-actief

Initiatiefnemer van de brief is D66-raadslid Jan de Vries is blij met de reactie van het college. "In de brief vroegen we het college om pro-actief contact op te nemen met het COA, om te kijken waar er hulp geboden kan worden", zegt hij tegen NH Nieuws.

"Ik ben heel tevreden met de snelle reactie van het college. Dat is heel hoopvol."