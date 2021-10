Vanaf november plek voor honderden vluchtelingen op industrieterrein Zaanstad

Begin november worden er ongeveer 400 vluchtelingen opgevangen in de voormalige hotelboot in de Achtersluispolder in Zaandam. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers deed vorige maand een verzoek aan de gemeente om een opvanglocatie mogelijk te maken in de hotelboot, omdat een eerdere mogelijke locatie op het Hembrugterrein niet snel genoeg beschikbaar zou zijn. Beiden partijen zijn nu akkoord.